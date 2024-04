Botafogo se desfaz de Urso e negocia mais duas saídas

Arisco, Urso vai ajudar o Vila Nova na Série B do Brasileirão - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O Botafogo segue enxugando o elenco após pedido do técnico Artur Jorge, que, ao assumir o time, encontrou um elenco inchado. A bola da vez foi o atacante Urso, a caminho do Vila Nova, da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Sem espaço no elenco alvinegro, ele ficará em Goiânia, por empréstimo, até o fim da temporada.

Urso chegou neste ano no Botafogo, depois de se destacar pelo Audax, no Campeonato Carioca de 2023. Ele disputou cinco jogos e marcou um gol.

Além de Urso, o Botafogo negocia mais duas saídas. A saber: o zagueiro Jefferson e o volante Breno. As informações são da Rádio Tupi e do jornalista Wellington Arruda. Os destinos, contudo, não fora divulgados.

Jefferson veio do sub-20, contratado junto ao Ceará. Ex-treinador do Botafogo e atualmente na Universidad Católica, Tiago Nunes o promoveu para o time principal.

Já Breno foi um pedido de outro ex-treinador do Botafogo: Enderson Moreira, no início de 2022. Os dois trabalharam juntos no Goiás. No ano passado, o cabeça de área esteve emprestado ao Ceará. Como seu contrato se encerra em dezembro, o novo empréstimo pode ser o adeus definitivo do jogador ao Glorioso.

Além da dupla, o Botafogo também pode colocar o meia Diego Hernández na barca. O uruguaio chegou na metade de 2023 e não correspondeu às expectativas.

A barca, aliás, vai zarpar cheia. Afinal, o clube vendeu o atacante Janderson ao Vitória por R$ 5 milhões. O ex-reserva de Tiquinho enfrentará o Mais Tradicional na terceira fase da Copa do Brasil. Já o goleiro Igo Gabriel, o meia Raí e o volante Newton foram emprestados para Confiança, CRB e Criciúma, respectivamente.

