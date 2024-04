Uefa sanciona Barcelona por "comportamento racista" de torcedores

A Uefa sancionou o Barcelona nesta quinta-feira (18) com uma multa de 25.000 euros (cerca de R$ 140.000 pela cotação atual) pelo "comportamento racista dos seus torcedores", dois dos quais foram presos em Paris, em 10 de abril, por fazerem saudações nazistas durante o jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O clube catalão também ficará proibido de vender ingressos aos seus torcedores no próximo jogo fora de casa nas competições da Uefa, sanção suspensa por um ano a partir da decisão.

Dois torcedores do Barça foram presos no dia 10 de abril, acusados de "apologia a crimes de guerra e insultos públicos de natureza racista" no Parque dos Príncipes, onde o PSG enfrentou o Barcelona pela Liga dos Campeões. A polícia de Paris informou em sua conta na rede social X sobre "torcedores do Barcelona presentes no Parque dos Príncipes vistos fazendo sons de macaco e saudações nazistas".

Um deles, suspeito de ter emitido sons de macaco, foi libertado sem acusação, uma vez que a investigação "não permitiu a imputação dos fatos", segundo a justiça francesa.

O outro, suspeito de ter feito saudações nazistas, também foi libertado e será convocado para uma audiência por estes fatos "que poderão ser qualificados como apologia ao crime" em data ainda não especificada, segundo a mesma fonte.