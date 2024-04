Leila conta bastidores de acerto com Felipe Anderson e nega Gabigol no Palmeiras

Leila comemorou muito o acerto com Felipe Anderson - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

A contratação de Felipe Anderson no Palmeiras pegou o mercado da bola de surpresa. Afinal, o jogador tinha ofertas melhores da Lazio e da Juventus, ambos da Itália, mas preferiu voltar ao Brasil. A negociação aconteceu em sigilo e pegou todos de surpresa. Algo que orgulha Leila Pereira, presidente do Verdão, que ressaltou o profissionalismo do clube para conseguir trazer um reforço de peso para o elenco.

“Era uma negociação que estava sendo feita há algum tempo e o sigilo dela representa o nível de profissionalismo que temos aqui no Palmeiras. Foi uma grande contratação e ele preferiu vir para o Brasil pelo projeto do Palmeiras, pela credibilidade que o Palmeiras tem. Meus atletas, meus profissionais, confiam na presidente, sabem que o que eu faço é o melhor para o Palmeiras e vou honrar meus compromissos com eles. Isso faz com que os atletas queiram vir jogar aqui conosco. Fiquei muito feliz pela forma com que foi desencadeada toda essa negociação e espero que as próximas sejam feitas da mesma forma”, disse Leila, ao quadro Abre Aspas do ‘ge’.

O contrato do jogador com a Lazio vence no próximo dia 30 de junho, mas a equipe romana queria estender o vínculo por pelo menos mais duas temporadas. Além disso, a Juventus também desejava contar com os serviços do meio-campista. Mas foi mesmo o Verdão que se aproximou com sucesso e conseguiu convencer o jogador a se transferir no meio do ano.

Além disso, o desejo de voltar a atuar na Seleção Brasileira e o Mundial de Clubes em 2025 seduziram o atacante.

Leila desconversa sobre Gabigol

Por fim, um dos rumores que ganhou força nos últimos dias foi a possível chegada de Gabigol ao clube. O jogador do Flamengo tem contrato com a equipe carioca até o final de 2024 e chegaria para suprir a saída de Endrick, que vai para o Real Madrid, em julho. Contudo, Leila nega qualquer contato pelo atleta.

“Com relação ao Gabigol, não tem negociação absolutamente nenhuma e nem podemos, isso seria assédio, eu jamais faria isso. Isso não é verdade’, falou a mandatária.

Comentarista da Rede Globo de Televisão, o ex-jogador Caio Ribeiro declarou que Gabigol é o grande sonho do Palmeiras para substituir Endrick. O atacante do Flamengo pode assinar um pré-contrato no meio do ano.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook