São Paulo anuncia demissão de Carpini após 18 jogos

Chegou ao fim a passagem de Thiago Carpini no São Paulo. O tricolor paulista anunciou a demissão do técnico, na manhã desta quinta-feira (18/4), um dia após a derrota por 2 x 1 para o Flamengo pela segunda rodada do Brasileirão, no Maracanã. Contratado do Juventude para substituir Dorival Júnior, o treinador comandou a equipe por 18 jogos, ao longo de três meses de trabalho, e foi campeão da Supercopa Rei, além de quebrar o tabu de nunca ter ganhado do Corinthians na NeoQuímica Arena. O auxiliar Milton Cruz assume o cargo interinamente.

Carpini começou bem a passagem no Morumbi, especialmente por ganhar um título em cima do Palmeiras e a vitória contra o Timão para encerrar o jejum fora de casa contra o alvinegro. No entanto, a torcida começou a questionar o treinador logo depois, com o clube flertando com a eliminação ainda na fase de grupos do Paulistão e depois a derrota nas quartas de final para o Novorizontino, na frente de 55 mil torcedores.

A situação piorou após o começo ruim de Brasileirão, com duas derrotas nas rodadas iniciais pela primeira vez em mais de 30 anos. Na corda bamba, o treinador contava com o apoio do elenco, mas os rumores da demissão em caso de revés contra o Flamengo começaram a tomar conta dos bastidores e se concretizaram. Os favoritos para assumirem o cargo são o português Carlos Carvalhal e o espanhol Domenec Torrent, ambos sem equipe.

Carpini deixa o São Paulo com oito vitórias em 18 partidas, além de quatro empates e seis derrotas. O clube volta à campo domingo (21/4), contra o Atlético Goianiense, e depois contra o Barcelona de Guayaquil, na quinta (25/4), fora de casa pela Libertadores.

Confira a nota do São Paulo na íntegra:

Comunicado Oficial

O São Paulo Futebol Clube anuncia o desligamento do técnico Thiago Carpini após conversa entre o profissional e a diretoria nesta quinta-feira no Centro de Treinamento da Barra Funda.

O Clube agradece ao treinador todo o empenho, dedicação e serviços prestados e feitos alcançados durante este período em que esteve à frente da equipe, com a conquista da Supercopa e a quebra de tabu contra um rival, que incomodava o torcedor.



A diretoria, a partir deste momento, passa a trabalhar na busca do novo técnico, respeitando os processos e critérios adotados em outras oportunidades semelhantes anteriormente. A partir de hoje, e até que a chegada do novo profissional seja definida, o time será comandado interinamente pelo auxiliar técnico Milton Cruz.

