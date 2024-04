Rodri alfineta Real mesmo após queda do City: ‘Só um time esteve em campo’

Manchester City's Spanish midfielder #16 Rodri (R) controls the ball past Real Madrid's English midfielder #5 Jude Bellingham during the UEFA Champions League quarter-final second-leg football match between Manchester City and Real Madrid, at the Etihad Stadium, in Manchester, north-west England, on April 17, 2024. (Photo by Paul ELLIS / AFP) (Photo by PAUL ELLIS/AFP via Getty Images) - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O volante Rodri e seus companheiros de Manchester City tentaram superar o Real Madrid, novamente na Liga do Campeões, como na última temporada, em que conquistaram o torneio. No entanto, dessa vez ,o maior vencedor do principal torneio de clubes da Europa foi quem se classificou para as semifinais. Com o empate em 1 a 1 no tempo normal e a igualdade no placar agregado, a definição foi para as penalidades. Os merengues superaram os Citizens em 4 a 3 nas cobranças de pênaltis.

Mesmo com a vantagem de decidir em casa, o time inglês foi irreconhecível no Etihad Stadium, pois fugiu do seu estilo. Apesar disso, o volante Rodri discorda que o Real teve mais méritos em avançar na Liga dos Campeões. Tanto que deu uma pequena alfinetada no adversário ao criticar uma postura mais defensiva em sua opinião.

“Só um time esteve em campo e jogou. A única chance que eles tiveram, eu diria, colocaram para dentro. Creio que é pior se a gente for buscar uma explicação para isso. O futebol, no fim, não é sobre merecimentos, e sim sobre fazer gols. Mas não achava que eles estariam tão recuados assim. Complicado de analisar”, disparou Rodri.

Rodri brilha pelo City na temporada

O volante espanhol é um dos destaques individuais dos Citizens na temporada. Bem como um forte candidato a concorrer ao próximo prêmio de melhor jogador do mundo. Mesmo assim, ele não esteve entre os jogadores da equipe inglesa a irem bater os pênaltis. Na ocasião, dois de seus companheiros, Bernardo Silva e Kovacic, tiveram os pênaltis defendidos por Lunin.

“Temos que parabenizar o Madrid, é melhor não tentar explicar. Já sabíamos que nos pênaltis a probabilidade de vitória era deles. Mas passaram em uma eliminatória que, em minha opinião, nós merecíamos ter passado”, complementou.

Mudança de foco do Manchester City

Com a queda na Liga dos Campeões e o insucesso de buscar o bicampeonato, o Manchester City vai mudar o seu foco para tentar um recorde em específico. No caso, a tentativa de concretizar o tetracampeonato inglês, já que assumiu a liderança da Premier League após tropeços de Arsenal e Liverpool, na última rodada.

Assim, no atual cenário, o time azul de Manchester conta com uma vantagem de dois pontos e uma sequência mais favorável que seus concorrentes. Vale ressaltar que nenhuma equipe ainda obteve o sucesso de conquistar o tetracampeonato inglês em mais de 100 anos de história.

O próximo compromisso dos Citizens, no entanto, será contra o Chelsea pela semifinal da Copa da Inglaterra, em Wembley, no próximo sábado (20). Já pela Premier League, o oponente seguinte será o Brighton, fora de casa, na próxima quinta-feira (25).

