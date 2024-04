Corinthians é o único time que não marcou gols em dois jogos do Brasileirão

Corinthians ainda não marcou no Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians) Jogada10 Jogada10

O setor ofensivo do Corinthians vem demonstrando preocupação neste início de Campeonato Brasileiro. Afinal, com exceção de Cuiabá e Vitória, que tiveram o confronto entre eles adiado, o Timão é a única equipe que em duas rodadas ainda não balançou as redes no torneio de pontos corridos.

Nesta quarta-feira (17), o Corinthians perdeu para o Juventude, fora de casa, por 2 a 0. A partida ficou marcada por falhas defensivas, principalmente do goleiro Cássio. Contudo, o ataque também mostrou-se inoperante e encontrou muitas dificuldades em furar o ferrolho montado pela equipe jaconera.

O atacante Yuri Alberto teve oportunidade clara na segunda etapa, porém não converteu e viu o Juventude anotar dois tentos, logo em seguida. A comissão técnica entende que é preciso trabalhar diferentes movimentos para corrigir essa questão, que vem gerando incômodo. Contudo, não é segredo que António Oliveira vem procurando soluções há um bom tempo.

Afinal, o treinador já tentou escalar Pedro Raul e Yuri Alberto juntos. Depois, tirou um dos centroavantes para colocar Romero no ataque. Contra o Juventude, o português ousou com Igor Coronado e Rodrigo Garro juntos. Entretanto, nenhuma das formações teve sucesso nas últimas partidas.

António já disse em mais de uma oportunidade que preza por equipes equilibradas e que vê como fundamental fortalecer o sistema defensivo, especialmente em uma competição de pontos corridos. No entanto, também há um entendimento que o time precisa criar repertório para levar perigo ao gol adversário.

A próxima chance do Corinthians marcar seu primeiro gol no Brasileirão será no próximo sábado (20), quando enfrenta o RB Bragantino, fora de casa, pela 3° rodada da competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.