São Paulo terá que pagar multa milionária por demissão de Carpini

Thiago Carpini não é mais o técnico do São Paulo. O treinador não resistiu à derrota para o Flamengo por 2 a 1, nesta quarta-feira (17), pela segunda rodada do Brasileirão, e acabou sendo desligado do cargo. O técnico também já vinha muito pressionado pela torcida, que pedia sua saída há muito tempo.

Contudo, o Tricolor Paulista terá que pagar uma multa rescisória milionária para o treinador. Por encerrar o contrato de forma precoce, o São Paulo terá que pagar R$ 1,2 milhão a Carpini. O valor é referente a três meses de salário. Ele recebia cerca de R$ 400 mil mensais do clube do MorumBIS.

Thiago Carpini começou a ficar muito pressionado desde a reta final do Paulistão. O São Paulo quase foi eliminado ainda na fase de grupos, quando conseguiu uma vitória nos últimos minutos contra o Ituano, fora de casa. Contudo, na partida seguinte, perdeu nos pênaltis para o Novorizontino, em pleno MorumBIS lotado, e acabou caindo no Estadual.

Já na Libertadores, a equipe estreou com derrota para o Talleres, na Argentina, e venceu o Cobresal, no MorumBIS, mas com uma atuação muito abaixo do esperado. Já no Brasileirão, perdeu nas duas primeiras rodadas e tem o pior início de competição desde 1990. Aliás, contra o Fortaleza, o estádio do MorumBIS em peso ecoou gritos de ”burro” em direção ao treinador. No Rio, contra o Flamengo, a situação ficou insustentável após mais uma derrota.

Foram, ao todo, 18 jogos de Thiago Carpini à frente do São Paulo, com sete vitórias, seis empates e cinco derrotas. Um aproveitamento exato de 50% dos pontos.

