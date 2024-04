Pedro Henrique vai trocar o Athletico pelo RB Bragantino

O zagueiro Pedro Henrique, do Athletico Paranaense, está muito próximo de ser o novo reforço do RB Bragantino. O defensor estava na mira do Atlétic0-MG, mas as conversas não evoluíram. Desta forma, o Massa Bruta entrou com tudo nas negociações e está perto de contratar o zagueiro.

Pedro Henrique tem contrato com o Athletico até o final de 2024. A pedido do técnico Cuca, o Furacão tentou renovar seu vínculo, mas as conversas não evoluíram. Por este motivo, o clube paranaense buscou alternativas e tentou uma troca com o Atlético-MG pelo zagueiro Jemerson. O Galo topou em um primeiro momento, mas depois recuou nas tratativas.

Além do Galo, Botafogo e Grêmio demonstraram interesse no zagueiro, mas o Bragantino venceu a concorrência. A intenção é que Pedro Henrique chegue para substituir Léo Ortiz, que deixou o Massa Bruta para defender o Flamengo. O defensor é aguardado em Bragança Paulista nesta quinta-feira (18) para realizar exames médicos.

Pedro Henrique vai para o RB Bragantino para ter oportunidades

Pedro Henrique atuou em poucos jogos na última temporada. Isso porque, ainda em julho de 2023, ele sofreu uma fratura no tornozelo direito. O problema deixou-o sem condições de entrar em campo no restante do ano. Além disso, a contusão atrapalhou o Athletico não apenas dentro como também fora de campo.

Com a chegada do técnico Juan Carlos Osorio, no início da temporada, ele inclusive perdeu espaço. Já após Cuca assumir, Pedro atuou logo no primeiro jogo com o comandante, mas entrou no segundo tempo. O zagueiro está no Athletico há quatro anos, sendo campeão da Sul-Americana em 2021 e vice-campeão da Libertadores no ano seguinte.

