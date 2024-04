Keno se recupera de lesão e volta aos treinos no Fluminense

O Fluminense teve uma boa notícia na manhã desta quinta-feira (18). Isso porque o atacante Keno, que não atua desde o dia 16 de março, participou das atividades no CT Carlos Castilho, após se recuperar de uma entorse no tornozelo esquerdo. Vale lembrar que a última vez em que o jogador esteve em campo foi no segundo jogo da semifinal do Carioca com o Flamengo.

Na atual temporada, o atleta soma seis jogos até aqui. Quatro pelo Campeonato Carioca e dois pela Recopa Sul-Americana. Destaque no último ano, o atacante só balançou as redes contra o Bangu, na estreia dos titulares com Fernando Diniz em 2024.

Neste início de Campeonato Brasileiro, o técnico Fernando Diniz tem enfrentado uma séria “dor de cabeça”, com a extensa lista de lesões da equipes. Entre eles, estão Lelê, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito contra o Colo-Colo (CHL) e Marlon, que passou por cirurgia no joelho direito.

Além disso, Gabriel Pires, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo, e Thiago Santos, que sentiu dores na coxa esquerda e teve lesão muscular detectada. O meia Renato Augusto já iniciou o treino de transição com bola, porém Keno está mais perto do retorno no momento.

De volta aos trabalhos, Keno! ???????????? pic.twitter.com/R8e3KHupIf — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 18, 2024

Com apenas um ponto na tabela, o Fluminense volta a campo neste sábado (20), para medir forças com o Vasco, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

