Flamengo alcança marca histórica na era dos pontos corridos

O Flamengo alcançou uma marca histórica no Brasileirão 2024. Afinal, os jogadores rubro-negros venceram Atlético-GO e São Paulo nas duas primeiras rodadas do campeonato. O clube nunca havia completado esta marca na era dos pontos corridos. A informação é do “Coluna do Fla”.

Começo do Flamengo no Brasileirão 2024

Na estreia do campeonato, os rubro-negros venceram os atleticanos por 2 a 1 no Serra Dourada (Goiânia), com gol de Pedro nos acréscimos do segundo tempo. Na segunda rodada, os comandados de Tite derrotaram os jogadores tricolores pelo mesmo placar no Maracanã.

O Flamengo, dessa forma, está com duas vitórias no Brasileirão 2024 e tem 100% de aproveitamento no campeonato. Aliás, é importante destacar que os comandados de Tite estão com 19 jogos de invencibilidade. Além disso, os jogadores rubro-negros só sofreram quatro gols nesta temporada.

O Flamengo entra em campo no próximo domingo (21/04), diante do Palmeiras, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque (São Paulo), pela terceira rodada do Brasileirão. Sob comando de Tite, os jogadores rubro-negros vão em busca da terceira vitória consecutiva no campeonato.

