Neoenergia dará bônus na conta de luz de 50 atletas da Maratona de Brasília

O aniversário é da capital federal, mas os participantes da Maratona de Brasília também ganharão presente no fim de semana. Como parte das ações da corrida de rua, 50 atletas inscritos concorrerão ao prêmio de R$ 500 de crédito para abater na conta de energia de um mês. O benefício será sorteado pela Neoenergia, uma das patrocinadoras do evento no feriado.

O cadastro na promoção é feito na retirada dos kits, quando os corredores de todas as categorias receberão um QR Code de inscrição. Além disso, é preciso seguir a página oficial da companhia no Instagram (@neoenergia_oficial), indicar o Código do Cliente e estar adimplente com as contas de energia. Os sortudos que forem escolhidos receberão o bônus exclusivamente para usar na fatura do mês, sem superar o valor máximo do prêmio.

“Promoções como essa aproximam ainda mais a marca da Neoenergia dos brasilienses. Dentro da cultura da Neoenergia, o esporte é uma poderosa ferramenta de inclusão e transformação social. Eventos como esse no Distrito Federal reforçam nosso compromisso com o incentivo ao esporte e o impacto social nas áreas em que atuamos”, compartilha Lorenzo Perales, diretor de marketing da Neoenergia.

A loteria dos prêmios de R$ 500 será realizada após a maratona, em um sorteador digital certificado. Em seguida, uma equipe da Neoenergia validará os critérios de participação e confirmará o prêmio. Caso algum vencedor seja desclassificado em um dos itens, outro atleta será sorteado.

A Maratona de Brasília ainda terá mais uma série de eventos da companhia de energia. A distribuidora irá promover atividades para crianças e adultos no local da prova, independentemente de serem atletas inscritos, para repassar conceitos e dar dicas para combater o desperdício.

“A Neoenergia acredita na educação como parte da formação de hábitos relacionados ao uso eficiente e seguro de energia elétrica, assim como para o desenvolvimento de uma consciência cidadã, que pensa na preservação ambiental e na economia familiar”, explica Frederico Candian, diretor-presidente da Neoenergia Brasília.

Com a Unidade Móvel Educativa (UME), o público poderá ver geração fotovoltaica, eólica e experimentos interativos. O caminhão conta com ativações interativas, realidade aumentada, projeção mapeada e jogos e promete uma forma lúdica e educativa para conscientizar sobre o uso da energia sem desperdício e a preservação ambiental.



