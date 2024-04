Com o kit em mãos, atletas entraram no clima da Maratona de Brasília

Com o relógio chegando cada vez mais perto da largada da Maratona Brasília 2024, evento apoiado pelo Correio Braziliense, os atletas começaram a entrar no clima das provas de sábado e domingo, em comemoração ao aniversário de 64 anos da capital federal. Já nos preparativos para as corridas de 3km, 5km, 10km, 21km e 42km, os participantes dos desafios começaram, ontem, a receber os kits, composto de uma sacochila, uma camiseta, uma viseira e o número de peito com chip.

A distribuição do material exclusivo é feita na loja Decathlon do Venâncio Shopping, no Setor Comercial Sul, e continua hoje, das 10h às 18h. O último dia para o público fazer a retirada é amanhã, até às 19h. Quem não buscar até o prazo máximo não poderá participar das provas. Com o uniforme em posse, a animação e as projeções para a disputa estão tomando conta dos corredores.

“Com o kit em mãos, a gente já fica naquela expectativa de chegar. Mal posso esperar pela largada e para ter uma boa colocação, mas acredito que todos somos campeões só em participar. Sei que é difícil, mas quando tentamos, a gente consegue. Como professora de educação física, me sinto gratificada em poder ajudar os outros a também correrem e espero que todos aproveitem muito”, compartilhou Carla

Faltando dois dias para a corrida em comemoração ao 64º aniversário da capital do país, atletas inscritos começam a retirar o material customizado para ser usado nas provas, e entram no clima para o desafio de rua no fim de semana a confirmação de inscrição, documento oficial com foto e o recibo de pagamento na hora de retirar o kit. No caso de terceiros, só é possível buscar para outra pessoa mediante RG e comprovante do inscrito, além do documento de quem está retirando. Para os acima de 60 anos, é obrigatória a presença do participante.

O grupo dos mais velhos, inclusive, também entra no bonde das expectativas para o fim de semana. Partindo para a 23ª maratona, Leda Maria Ramos, de 63 anos, assume o mix de sentimentos e não esconde contar as horas para a chegada do grande dia.

“Comecei a correr há exatamente 10 anos, foi minha estreia nessas provas e em Brasília. Agora é minha quinta aqui, mas a expectativa é como se fosse a primeira, sempre dá aquela ansiedade e um pouco de nervosismo. A Maratona de Brasília não é fácil, é exigente, mas estou animada e espero fazer uma boa prova”, contou a atleta.

O percurso, com largada no Teatro Nacional, na Esplanada dos Ministérios, vai passar por todo o Eixão Norte e Sul e pelo Eixo Monumental, até a chegada no mesmo local do início. “Estou bem entusiasmado. Esse trajeto de Brasília é muito gostoso, muito bonito, vamos passar por monumentos interessantes. Quem não conhece a cidade acha que aqui é tranquilo de correr, mas teremos boas subidas que serão um desafio. Vai ser bem legal para as pessoas que participarem”, disse Sebastião Pereira dos Santos, 64, advogado e funcionário público aposentado.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima