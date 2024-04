Hugo Moura dá recado à torcida do Vasco; saiba o número que ele vestirá

Décima contratação do Vasco na temporada, o volante Hugo Moura já chegou dando um recado aos torcedores de seu novo clube. O jogador, que vestirá a camisa 25, já projeta jogos com São Januário lotado.

Veja o recado de Hugo Moura à torcida do Vasco

O Hugo Moura deixou um recado para a torcida do Vascão ????????????#VascoDaGama pic.twitter.com/QChkz4WZlz — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 18, 2024

“Fala, torcida vascaína, aqui é o Hugo Moura. Muito feliz de estar vestindo essa camisa. Ansioso para ver o caldeirão (São Januário) lotado, ao meu favor agora. Estamos juntos e é nós“, disse o novo volante Cruz-Maltino.

A curiosidade fica pelo seguinte fato: Hugo Moura já atuou seis vezes contra o Vasco, sendo duas, aliás, em São Januário. O curioso, porém, é que ambos os jogos foram sem torcida. E o volante venceu os dois, marcando, inclusive, gol da vitória em um deles.

Aliás, Hugo Moura nunca perdeu para o Vasco. Revelado pelo Flamengo, maior rival do Cruz-Maltino, seus três primeiros jogos contra o atual time foram pelo Rubro-Negro, com dois empates e uma vitória – todos os jogos no Maracanã.

Depois, negociado com o Coritiba, jogou duas vezes pelo Brasileirão de 2020, culminado com o rebaixamento de ambas as equipes. O Coxa, porém, ganhou as duas partidas. Como o mundo vivia a pandemia da Covid-19, os jogos foram sem torcida.

Vitórias de 1 a 0 do Coritiba tanto no Sul, no primeiro turno, como em São Januário, no returno. No jogo no RJ, Hugo marcou o gol do triunfo. Depois, jogou uma partida pelo Athletico, seu último time. Entrou apenas aos 44′ do segundo tempo na vitória de 2 a 0 do Furacão, em um São Januário vazio – time carioca cumpria punição da Justiça do Rio e jogava de portões fechados.

Os jogos citados foram no profissional. Mas Hugo Moura fez base no Flamengo, jogando em competições por diversas categorias, enfrentando o Vasco em São Januário.

