Flamengo retorna para liderança do Brasileirão após 115 rodadas

Flamengo vence as duas primeiras rodadas do Brasileirão

O Flamengo está na liderança do Brasileirão 2024. Afinal, os comandados de Tite venceram as duas primeiras rodadas e começaram com 100% de aproveitamento no campeonato. A primeira colocação não é uma novidade para os torcedores rubro-negros, mas vinha sendo pouco alcançada pelo clube nos últimos anos.

LEIA MAIS: Tite celebra vitória e já projeta duelo contra Palmeiras: ‘Muito fortes’

Líder do Brasileirão 2024

O Flamengo estava há 115 rodadas sem chegar ao topo dos pontos corridos. A última vez ocorreu na 38ª rodada do Brasileirão 2020. Na época, os comandados de Rogério Ceni disputavam pelo título e eram octacampeões do campeonato.

Nos últimos anos, os treinadores rubro-negros deixaram os pontos corridos de lado e concentraram esforços nos torneios eliminatórios. O clube, dessa forma, chegou em duas finais de Libertadores (2021 e 2022) e duas decisões de Copa do Brasil (2022 e 2023) em três temporadas.

Flamengo de Tite

Com Tite, os jogadores rubro-negros agora devem reconcentrar esforços na disputa do Brasileirão. O técnico preza muito pelo equilíbrio em seus trabalhos e se notabiliza por montar sistemas sólidos nos pontos corridos. Sob comando do treinador, os defensores flamenguistas sofreram somente três gols em 2024.

O Flamengo, aliás, agora entra em campo no próximo domingo (21/04), diante do Palmeiras, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque (São Paulo), pela terceira rodada do Brasileirão.

