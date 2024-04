Atlético decide manter Jemerson e frustra planos do Grêmio

Alvo do Grêmio, Jemerson é uma opção essencial do Atlético, já que atuou em 14 dos 16 compromissos da equipe na temporada - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Grêmio tentou a contratação do zagueiro Jemerson, mas os seus planos de fechar com o jogador foram frustrados. Isso porque o Atlético recusou a possibilidade de negociar o defensor, pois ele é uma peça preponderante no elenco para o técnico Gabriel Milito. A confirmação da permanência do atleta na equipe mineira veio através de declaração do diretor de futebol e ex-goleiro, Victor Bagy.

“O Jemerson não tem nenhuma chance de sair. Sabemos da importância, é um jogador que o Milito conta para a temporada”, assegurou o dirigente.

O Imortal entende que é necessária a contratação de dois zagueiros para reforçar seu grupo nesta temporada. Inclusive, em seu planejamento colocou como prioridade fechar com um defensor ainda no primeiro período de contratações em 2024. Vale ressaltar que o Tricolor Gaúcho tem um prazo curto para conseguir cumprir a sua missão. Afinal, a janela doméstica expira nesta sexta-feira (19).

Além dos experientes Geromel e Kannemann, o Grêmio ainda conta com Rodrigo Ely, Natã e Gustavo Martins. Os dois primeiros têm passagens vitoriosas pela equipe, mas não conseguem ter grande participação como anteriormente. Até porque ultimamente sofrem com lesões. Com isso, Rodrigo Ely constantemente está entre os titulares. Os dois últimos são jovens, apesar de Gustavo ter êxito quando recebe oportunidades e vem conquistando seu espaço.

Tentativas frustradas do Grêmio para fechar com zagueiros

Os gaúchos enviaram uma proposta de 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7,8 milhões na cotação atual) por Jemerson. Outro alvo de forma mais concreta, nesta primeira janela, foi Pedro Henrique. O Imortal enviou propostas ao Athletico, mas que foram rejeitadas. Ele deixará o Furacão, mas está próximo de se transferir para o Bragantino.

Apesar de não ter um desfecho positivo com o Atlético por Jemerson, o Tricolor Gaúcho está próximo de fechar com outro jogador do clube mineiro. Afinal, já há um acordo entre Grêmio e Galo pelo meio-campista Edenílson. No atual cenário, a negociação ocorre entre os empresários do atleta e o Imortal.

Edenílson, aliás, já defendeu o Internacional entre 2017 e 2022, sendo destaque no arquirrival.

