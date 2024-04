Manchester United prepara grande barca com dois brasileiros, diz jornal

Eriksen perdeu espaço na atual temporada no United - (crédito: Paul Ellis/AFP via Getty Images)

Longe da briga pelo título da Premier League e do protagonismo no futebol europeu, o Manchester United pode ter uma grande reformulação no elenco na próxima temporada. Segundo o jornal “Daily Mail”, mais de dez jogadores poderão deixar o clube na janela de transferências do meio do ano. Entre eles estão os brasileiros Antony e Casemiro. A saída do técnico Erik ten Hag também seria discutida pela direção.

Alguns dos atletas que não permaneceriam em Old Trafford têm contrato perto do fim. São os casos de Varane, Evans, Heaton, Martial e Brandon Willians, que não devem renovar com o clube. Por outro lado, Amrabat, que fez grande Copa do Mundo com Marrocos em 2022 e está emprestado pela Fiorentina, também não ficará e voltará à Viola.

O United também precisa se adequar às regras do Fair Play Financeiro e as saídas facilitarão, ainda, na busca por reforços. Jogadores com contrato também podem sair para gerar receitas e diminuir a folha salarial, casos dos brasileiros Casemiro e Antony, além do zagueiro Lindelöf, o lateral-direito Wan-Bissaka e o meia Eriksen.

Casemiro e Antony foram caros

Os brazucas custaram caro aos cofres dos Red Devils. Afinal, vale lembrar que Casemiro chegou com pompa de titular absoluto vindo do Real Madrid por cerca de 70 milhões de euros (R$ 390 milhões). Já Antony, que havia trabalhado com Ten Hag no Ajax, chegou a Manchester por 100 milhões de euros (R$ 558 milhões).

Por outro lado, de acordo com o “Daily Mail”, o United pretende contratar jogadores jovens, principalmente de mercados como a América do Sul, o que pode gerar receita futuramente com possíveis vendas.

Temporada ruim do United

Atualmente, o Manchester United está na sétima colocação da Premier League, com 50 pontos, empatado com o Newcastle, atualmente em sexto. Contudo, com chances remotas de conquistar uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada. Vale lembrar que, na competição continental, os Red Devils ficaram em último lugar, em um grupo com Bayern, Copenhague e Galatasaray.

Para salvar a temporada abaixo do esperado, o United pode conquistar a Copa da Inglaterra. No domingo, enfrenta o Coventry, da Segunda Divisão, na semifinal do torneio. Quem avançar pega o vencedor de Manchester City e Chelsea, que jogam no sábado.

