Cruzeiro e Grêmio trocam Rafael Cabral por Gabriel Grando

Fim da novela! Afastado do time desde a última semana, quando falhou contra o Alianza, pela Copa Sul-Americana, o goleiro Rafael Cabral não vai mais jogar com a camisa do Cruzeiro. Ele foi envolvido em uma troca com o Grêmio e vai para o sul do país.

Na negociação entre as agremiações, o goleiro Gabriel Grando também será liberado para a Raposa. Ambos por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra ao fim do contrato, com as mesmas condições para os dois lados.

A negociação avançou nesta quinta-feira (18) e o acerto será divulgado pelas agremiações nas próximas horas.

A troca, afinal, será boa para os dois lados. Pois Rafael Cabral vive momento de grande pressão e críticas dos torcedores. As falhas no clássico e na Copa Sul-Americana ampliaram a situação. Aliás, após o jogo contra o Alianza, o goleiro reconheceu o erro e pediu desculpas.

Pelo lado do Grêmio, todavia, Grando é cria da base. Ele ganhou espaço inicialmente em 2021, quando fez 31 partidas. No entanto, perdeu espaço em 2022. Em 2023, voltou a ser titular e defendeu o Tricolor em 39 jogos, com 58 gols sofridos, média de 1,49 por jogo. Todavia, perdeu espaço com a chegada de Marchesín.

