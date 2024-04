Guia da rodada 3 do Brasileirão 2024: Jogos, escalações e onde assistir

O Brasileirão começou a todo vapor e a nova dose da elite nacional vem com tudo neste fim de semana. Em mais um capítulo da edição de 2024, a terceira rodada terá clássicos no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, além de Palmeiras e Flamengo fazerem outro tira-teima entre dois dos protagonistas recentes do futebol. A bateria terá nove jogos entre sábado (20/4) e domingo (21/4) para dar um contorno melhor do que vem pela frente.

A largada começa com força total. Às 16h, o Maracanã será palco para Fluminense e Vasco se reencontrarem dois meses após o jogo tenso pelo Carioca, com um expulso para cada lado. O sábado ainda terá outro clássico, com o Atlético-MG em busca da primeira vitória sobre o Cruzeiro na Arena MRV, às 21h. Será o quarto encontro entre os mineiros em pouco mais de dois meses, com uma vitória para cada e outro empate.

A sequência de domingo também está repleta de jogões que irão dividir o torcedor entre qual assistir. Rivais históricos, Vitória e Bahia voltam a medir forças na Série A pela primeira vez em cinco anos, no Ba-Vi 498, dias após decidirem o Campeonato Baiano. No mesmo horário, ambos às 16h, Palmeiras e Flamengo protagonizam um novo duelo entre dois dos principais times do país, no Allianz Parque.

O único asterisco da rodada fica por conta de Criciúma e Fortaleza. A CBF decidiu adiar o confronto em razão do compromisso do Leão do Pici pela Copa do Nordeste. Ainda assim, o que não vai faltar é emoção para o fã do Brasileirão. Confira a seguir o guia do Correio sobre todos os confrontos.

Fluminense x Vasco

No Clássico dos Gigantes, os dois chegam à disputa derrotados e o Vasco, ainda por cima, se envolveu em um episódio de machismo por parte do técnico Ramón Díaz contra uma árbitra de vídeo. Além disso, as duas equipes cariocas estão em embate há mais de uma semana pelo “setor sul” do Maracanã. O Fluminense havia concordado em liberar 50% dos ingressos aos torcedores adversários, porém ficariam com o setor. O rival não aceitou abrir mão da área do estádio e, então, o acordo foi desfeito e o Gigante da Colina terá apenas 10% dos ingressos. Mesmo assim, o alvinegro ainda insiste pelo lado direito do estádio. Pelo estadual, o último encontro entre a dupla ficou no 0 x 0, com duas expulsões.

Data: Sábado (20/04), às 16h

Local: Maracanã (RJ)

Transmissão: Premiere

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Martinelli e Marcelo; André e Lima; Marquinhos, Ganso e Arias; Cano. Técnico: Fernando Diniz

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo Péle e Lucas Piton; Galdames, Sforza e Mateus Carvalho; Rossi, Vegetti e David. Técnico: Ramón Díaz

Grêmio x Cuiabá

O Cuiabá ainda não sabia o que era perder na temporada 2024, mas agora vem de dois reveses seguidos e vai à Porto Alegre para tentar vencer o Grêmio pela primeira vez na história. Do outro lado, o Imortal chega vitorioso pelo triunfo contra o Athletico-PR. Nesta semana, a equipe comandada por Renato Gaúcho acertou a contratação de Edenilson, ex-volante do rival Internacional, e trocou o goleiro Gabriel Grando por Rafael Cabral, do Cruzeiro. Já o time mato-grossense anunciou o aniversário do artilheiro da equipe, Deyverson, por "questões disciplinares".

Data: Sábado (20/04), às 18h30

Local: Arena do Grêmio (RS)

Transmissão: Premiere

Grêmio

Marchesín; João Pedro, Geromel, Gustavo Martins e Cuiabano; Du Queiroz e Dodi; Nathan Fernandes, Galdino e Nathan; JP Galvão. Técnico: Renato Gaúcho

Cuiabá

Walter; Railan, Marllon, Allyson, Empereur e Rikelme; Derik Lacerda, Fernando Sobral, Lucas Mineiro e Clayson; Pitta. Técnico: Luiz Fernando Iubel

RB Bragantino x Corinthians

O Corinthians saiu derrotado da última rodada e, além disso, tem um duelo pela frente no qual não ganha há quase dois anos. Desde agosto de 2022, o Bragantino não deixa uma bola do rival paulista entrar no gol. O time de Bragança venceu a 2ª rodada, fora, contra o Vasco e segue invicto no Brasileirão. A dupla se enfrenta pensando em ganhar confiança para confrontos importantes pela Copa Sul-Americana no meio de semana.

Data: Sábado (20/04), às 18h30

Local: Estádio Nabi Abi Chedid (SP)

Transmissão: Premiere

Bragantino

Lucão; José Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Guilherme Lopes; Gustavinho, Raúl e Juninho Capixaba; Laquintana, Eduardo Sasha e Mosquera. Técnico: Pedro Caixinha

Corinthians

Cássio; Fágner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Fausto Vera e Rodrigo Garro; Ángel Romero, Yuri Alberto e Wesley. Técnico: António Oliveira

Atlético-MG x Cruzeiro

O Galo e o Cabuloso se encontram pela quarta vez em um período de dois meses. O último cruzamento foi na final do Mineiro, em que o alvinegro venceu o rival por 3 x 1. Nos outros dois confrontos diretos de 2024 houve um empate e uma vitória cruzeirense. O palco do clássico neste sábado será a Arena MRV e lá o Atlético nunca derrotou o Cruzeiro. Ambas equipes vem da segunda rodada do Brasileirão de empates.

Data: Sábado (20/04), às 21h

Local: Arena MRV (MG)

Transmissão: Premiere

Atlético-MG

Everson; Saravia, Igor Rabelo, Maurício Lemos e Arana; Alan Franco, Otávio, Battaglia e Zaracho; Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito

Cruzeiro

Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Silva, Ramiro e Matheus Pereira; Arthur Gomes, Dinenno e Rafa Silva. Técnico: Fernando Seabra

Athletico-PR x Internacional

O embate entre paranaenses e gaúchos em Curitiba irá propor um encontro de marcas positivas dos dois lados. Enquanto o Furacão acumula marca de invencibilidade de 24 partidas na própria casa, a Arena da Baixada, o Internacional, com exceção da queda nas semifinais do Gauchão diante do Juventude, nos pênaltis, não sabe o que é ser derrotado desde o dia 31 de janeiro. De lá para cá, são 16 partidas livres de reveses. A partida, portanto, poderá ser finalizada com a queda de uma das duas marcas. Apesar de ter uma fortaleza em mãos com a própria torcida, o rubro-negro terá pela frente um Colorado que vive um dos melhores inícios de campanha no Brasileirão: duas vitórias em duas partidas.

Data: Domingo (21/4), às 16h

Local: Arena da Baixada (PR)

Transmissão: TNT Sports e Cazé TV (Youtube)

Escalações prováveis:

Athletico-PR

Bento; Léo Godoy, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel; Fernandinho, Erick e Zapelli; Christian, Canobbio e Mastriani. Técnico: Cuca

Internacional

Rochet; Bustos, Vitão, Fernando e Renê; Thiago Maia; Maurício, Bruno Gomes e Wanderson; Wesley e Borré. Técnico: Eduardo Coudet

Palmeiras x Flamengo

O primeiro confronto entre os grandes times do país nos últimos anos tomará forma já na terceira rodada. No Allianz Parque, alviverde e rubro-negro brigarão para desbalancear um histórico de forte equilíbrio em embates recentes entre ambos. Desde o início da era dos pontos corridos, em 2003, são 14 vitórias para cada lado, além de 13 empates. As duas equipes possuem armas para derrubar essa igualdade. Enquanto o Palestra brilha no campo de ataque através da jovem estrela Endrick, o time da Gávea mostra solidez expressiva na defesa. Em todo o ano de 2024, foi vazada em apenas quatro oportunidades. O bom futebol em campo estará garantido.

Data: Domingo (21/4), às 16h

Local: Allianz Parque (SP)

Transmissão: Globo e Premiere

Escalações prováveis:

Palmeiras

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Endrick, Flaco López e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Flamengo

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz e De Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Tite

Vitória x Bahia

Por incrível que pareça, este será o quinto Ba-Vi do ano de 2024. Até agora, o rubro-negro leva vantagem, com duas vitórias, ambas por 3 x 2. O tricolor, enquanto isso, venceu uma, na Fonte Nova, e o mesmo estádio também presenciou um empate em 1 x 1. Na edição 498 do clássico, o Vitória conta com o fator casa no Barradão para seguir no embalo do título baiano em cima do grande rival e buscar outro triunfo.

Data: Domingo (21/4), às 16h

Local: Barradão (BA)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Vitória

Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; William Oliveira, Léo Naldi e Rodrigo Andrade; Matheuzinho, Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Léo Condé

Bahia

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier (Kanu), Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Ademir e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni

Atlético-GO x São Paulo

No Castelo do Dragão, goianos e paulistas farão um confronto entre duas equipes perseguidoras dos primeiros três pontos da competição. Com Jair Ventura no comando, o rubro-negro viveu bom começo de ano. Contra o Vila Nova, foi campeão estadual. Já o São Paulo, chega fragilizado. As duas derrotas nas rodadas inaugurais configuram o pior começo de campeonato da equipe em 34 anos. Poderá, no entanto, se revigorar com mudança no corpo técnico. Com a demissão de Thiago Carpini, o tricolor terá a chance de viver um recomeço.

Data: Domingo (21/4), às 18h30

Local: Castelo do Dragão (GO)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Atlético-GO

Ronaldo; Pedro Henrique, Adriano Martins, Guilherme Romão; Rhaldney, Baralhas, Shaylon; Alejo Cruz, Max, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura

São Paulo

Rafael; Igor Vinícius, Ferraresi, Arboleda e Welington; Pablo Maia, Alisson e Ferreirinha; Erick, Luciano e Calleri. Técnico: Milton Cruz (interino)

Botafogo x Juventude

O Botafogo terá pela frente uma das surpresas do início de campeonato. Nas duas primeiras rodadas, o recém-promovido da divisão de acesso arrancou um empate contra o Criciúma, mas venceu o Corinthians de forma autoral, além de não ter sido vazado. Poderá se aproveitar, além disso, do momento ruim do Botafogo. Além de vir de três derrotas seguidas, tem mostrado dificuldade de se desvencilhar de crises extra-campo. Terá, no entanto, a vantagem de jogar em casa, onde venceu quatro das últimas cinco partidas.

Data: Domingo (21/4), às 18h30

Local: Nilton Santos (RJ)

Transmissão: Premiere

Escalações prováveis:

Botafogo

Gatito Fernández, Mateo Ponte, Lucas Halter, Pablo e Marçal; Gregore, Tchê Tchê, Luiz Henrique e Jeffinho; Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge

Juventude

Gabriel; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Jean Carlos e Nenê; Lucas Barbosa e Erick Farias. Técnico: Róger Machado

Criciúma x Fortaleza

O encerramento da rodada ainda não tem data marcada. A CBF decidiu adiar a partida entre Criciúma e Fortaleza, em razão do Leão ter compromisso marcado no domingo (21), pelas quartas de final da Copa do Nordeste, contra o Altos, na capital cearense. Por isso, o confronto válido pela terceira rodada do Brasileirão não acontece nesta semana e ainda está sem previsão de remarcação.

*Estagiários sob a supervisão de Marcos Paulo Lima