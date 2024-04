Fiorentina vence Plzen na prorrogação e avança na Conference League

A Fiorentina venceu o Viktoria Plzen por 2 a 0 e conseguiu uma classificação heroica na Uefa Conference League. Após empataram sem gols na Doosan Arena (República Tcheca), os times protagonizaram um jogo emocionante no Artemi Franchi (Itália). Depois de pressionarem os tchecos no tempo regulamentar, os italianos marcaram com Nicolas González e Cristiano Biraghi na prorrogação e avançaram para semifinal da competição.

Fiorentina x Viktoria Plzen

Os times entraram em campo com estratégias bem distintas. Os italianos optaram por adiantas as linhas e pressionar durante todo jogo. Os tchecos, que estavam há sete partidas sem sofrer gols, decidiram atuar recuados e apostar nos reflexos de Martin Jedlicka. O goleiro fez grandes defesas e foi um dos destaques do confronto.

A Fiorentina, dessa forma, agora aguarda pela definição do confronto entre PAOK e Club Brugge. Os jogos da semifinal da Uefa Conference League estão previstos para acontecer nos dias 2 e 9 de maio.

Primeiro tempo

A Fiorentina teve ampla superioridade no primeiro tempo, mas não conseguiu concretizar as oportunidades criadas. Nos primeiros minutos do jogo, Andrea Belotti e Christian Kouame construíram oportunidades claras de gol. No entanto, Martin Jedlicka, goleiro do Viktoria Plzen, esteve bem posicionado e fez duas grandes defesas.

A Fiorentina imprimiu um ritmo forte no primeiro tempo e impediu os contra-ataques em velocidade do Plzen. Aos 18 minutos, Lucas Beltran fez fila na entrada da área e chutou rasteiro, mas Martin Jedlicka novamente defendeu. Nos acréscimos, Christian Kouame recebeu um belo passe dentro da área e finalizou forte no travessão.

Segundo tempo

A Fiorentina continuou pressionado no segundo tempo e ficou perto de marcar logo nos primeiros minutos. Afinal, Rolando Mandragora tomou distância e arriscou um belo chute, quase marcando um golaço de fora da área.

O Viktoria Plzen, que mal conseguia passar do meio-campo, ainda ficou em desvantagem numérica no segundo tempo. Afinal, Cadu cometeu uma falta dura na entrada da área e foi advertido com cartão vermelho aos 21 minutos.

A Fiorentina continuou pressionando depois da expulsão, mas não conseguiu estufar as redes do Viktoria Plzen. Mérito de Martin Jedlicka, que impediu os ataques de Dodô e Luca Ranieri no fim. O goleiro fez grandes defesas e foi um dos destaques do jogo.

Prorrogação

Após 90 minutos de pressão e agonia, os jogadores da Fiorentina conseguiram furar os defensores do Viktoria Plzen logo no primeiro minuto de prorrogação. Após uma cobrança de escanteio, Nicolas González dominou dentro da área e chutou forte no ângulo, sem chances para Martin Jedlicka.

O Viktoria Plzen tentou pressionar depois do gol sofrido, mas não teve tranquilidade e volume para chegar ao empate. No segundo tempo da prorrogação, Jonathan Ikone puxou um contra-ataque em velocidade e tocou para Cristiano Biraghi. O jogador recebeu livre na entrada da área e teve toda tranquilidade para ampliar.

