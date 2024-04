Aston Villa bate o Lille nos pênaltis e avança na Liga Conferência

Aston Villa elimina o Lille - (crédito: Foto: Sameer Al-Doumy/AFP via Getty Images)

Em jogo eletrizante, o Aston Villa bateu o Lille, nos pênaltis, e avançou às semifinais da Liga Conferência nesta quinta-feira (18). Na Decathlon Arena, na França, o gol do time visitante, que perdeu por 2 a 1 no tempo normal, foi de Cash. No primeiro jogo, a equipe inglesa venceu pelo mesmo placar. Nas penalidades, Emiliano Martínez fez duas defesas.

Como foi o jogo

Atrás no placar agregado, o Lille se lançou ao ataque logo no início do jogo. Dessa forma, o primeiro gol saiu aos 15 minutos, quando Yusuf Yazici recebeu passe de Gabriel Gudmundsson na entrada da área e mandou para o fundo da rede. Aliás, o time da casa poderia ter ampliado o placar ainda na primeira etapa, mas isso só aconteceu no segundo tempo.

Muito bem na partida, sem dar chances ao time visitante, o Lille chegou ao segundo gol aos 22 minutos, com o capitão André, de cabeça. No entanto, o Aston Villa, já aos 42′, diminuiu o placar com Cash, que aproveitou bobagem da zaga adversária. Dessa forma, a partida foi para a prorrogação.

Prorrogação

A grande chance na primeira parte da prorrogação foi com Douglas Luiz, do Aston Villa. O brasileiro estava livre para cabecear, mas o goleiro Chevalier salvou o Lille. Em resumo, o time mandante esteve melhor na primeira etapa. O Aston Villa ficou mais próximo de sair com a classificação na prorrogação, mas o jogo foi para os pênaltis.

Pênaltis

O goleiro argentino Martinez pegou a primeira cobrança do Lille. Nas cobranças seguintes os jogadores de ambos os times levaram a melhor. Na quarta cobrança do Aston Villa, Chevalier pegou a cobrança de Bailey. Já na quinta cobrança do time francês, Martinez defendeu mais uma e garantiu a classificação.

