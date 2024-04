Jorge Teixeira se destaca como garçom na Coreia do Sul

O centroavante Jorge Teixeira, precisou de apenas três meses no Pohang Steelers-COR para assumir o posto de garçom do elenco. De quebra, ele também se tornou um dos principais do futebol sul-coreano.

Apesar do pouco tempo no clube e, ainda em processo de adaptação, o jogador quer voar mais alto com a camisa do Steelers.

“Estou muito feliz com o momento que estou vivendo e por poder ajudar meus companheiros. Para essa temporada eu já defini algumas metas pessoais e uma delas é a quantidade de gols que quero marcar”, declarou, antes de completar:

“Fazer 15 gols é uma das coisas que estão na minha lista. Para isso vou trabalhar incansavelmente e dar o meu melhor dentro e fora de campo para atingir esse objetivo e poder comemorar no final do ano”, explicou, Jorge.

Carreira Jorge Teixeira

Projetado pelo Grêmio em 2020, Jorge Teixeira logo foi embora rumo ao futebol europeu para seguir a carreira. Em Portugal, ele defendeu as cores do Oliveirense e Feirense. Na Coreia do Sul, antes de vestir as cores do Pohang Steelers, ele passou pelo Cheongju FC.

Classificação

Com Jorge Teixeira em alta, o Pohang Steelers está na liderança da K League. Em sete jogos disputados, o time aparece com 16 pontos.

O próximo jogo do Pohang Steelers no torneio nacional será contra o Gimcheon Sangmu, no sábado (20). Jorge Teixeira, destaque da equipe, está confirmado no time titular.

