Troféu da Copa América será exibido na cidade de São Paulo

Graças a ação de um dos patrocinadores oficiais da Copa América, o troféu da competição continental será exibido entre sexta (19) e sábado na cidade de São Paulo. Mais especificamente, no Espaço Priceless, situado na região central da capital paulista. Na sexta, o horário da exibição será das 12 às 23h. Já no sábado, a visita estará aberta das 12 até às 15h.

De acordo com o que foi indicado pela responsável da ativação, a ideia tem como objetivo “aproximar os fãs brasileiros do troféu mais antigo do mundo de seleções nacionais no continente, com a primeira edição do campeonato realizada em 1916.”

No fim de 2023, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) informou sobre a restauração do histórico símbolo da força do futebol entre seleções no continente. Assim, ao longo dos anos, ele foi ganhando degraus em madeira, para a identificação dos campeões, através de pequenas placas de inscrição.

A visitação para ficar mais próximo do troféu da Copa América terá a cobrança de ingresso no valor de R$ 150. Entretanto, além de acesso ao menu exclusivo do Chef Onildo Rocha, R$ 130 serão revertidos em consumação para itens dos dois estabelecimentos situados no local, casos dos restaurantes Notiê e Abaru.

A saber, em 2024, a Copa América irá acontecer nos Estados Unidos onde, além das seleções filiadas à Conmebol, seis integrantes da Concacaf participarão do toneio. Desse modo, além das dez representantes da América do Sul, estão presentes Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Jamaica, México e Panamá. A competição ocorre entre os dias 20 de junho e 14 de julho.

Relembre como está a formatação da fase de grupos da Copa América

Grupo A

Argentina

Peru

Chile

Canadá

Grupo B

México

Equador

Venezuela

Jamaica

Grupo C

Estados Unidos

Uruguai

Panamá

Bolívia

Grupo D

Brasil

Colômbia

Paraguai

Costa Rica

