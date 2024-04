Atalanta perde do Liverpool, mas avança na Europa League

Salah marcou o único gol do jogo, mas não salvou o Liverpool da queda - (crédito: Foto: Isabella Bonotto/AFP via Getty Images)

Nesta quinta-feira (18), a Atalanta perdeu do Liverpool por 1 a 0, mas garantiu uma vaga na semifinal da Europa League. Apesar do revés no Gewiss Stadium, em Bérgamo, o triunfo na partida de ida (3 a 0) deu conforto ao time italiano na eliminatória.

Caminho da Atalanta

Na próxima rodada da competição continental, a Atalanta mede forças contra o vencedor do jogo entre Olympique de Marseille x Benfica.

PRIMEIRO TEMPO

Com a necessidade de buscar três gols, o Liverpool abriu o placar aos 6 minutos. Alexander-Arnold cruzou e Kolasinac cortou com o braço. O juiz deu pênalti e Salah chutou forte para dar um sopro de esperança.

Melhor em campo, os Reds criaram boas oportunidades, porém o goleiro Musso apareceu de forma segura. A principal oportunidade veio com Salah. O atacante foi lançado, saiu na cara do arqueiro e mandou de cobertura. A bola saiu pela linha de fundo.

Tímida no campo de ataque, a Atalanta chegou a balançar a rede com Miranchuk, mas o gol foi anulado por causa da posição de impedimento do atacante.

SEGUNDO TEMPO

Diferente do que ocorreu na etapa inicial, a Atalanta subiu a marcação, não deu espaços ao Liverpool e marcou presença na área de Alisson. Em uma das investidas, o goleiro salvou os ingleses na finalização de Ederson.

Sem gás, os Reds encontravam dificuldades para reagir. Do banco de reservas, Jurgen Klopp tentava reanimar o time com mudanças, mas sem sucesso.

