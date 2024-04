Em entrevista, piloto Max Verstappen volta a falar sobre o Vasco

Max Verstappen comemora vit..ria no GP do Jap..o.Reprodu....o/Twitter/Max Verstappen - (crédito: Foto: Reprodução / Vasco Tv)

O piloto de Fórmula 1, Max Verstappen, falou mais uma vez sobre o Vasco. Em entrevista ao “Ge”, publicada nesta quinta-feira (18), o holandês de 26 anos respondeu sobre a “torcida” pelo Cruz-Maltino e falou até mesmo de Dimitri Payet.

Em uma das tradicionais lives de seu canal, em novembro de 2023, Max respondera que estava torcendo pelo Vasco durante o Brasileirão daquele ano. À época, o Gigante da Colina lutava contra o rebaixamento, mas vinha numa sequência positiva de resultados.

Vasco e Payet

O marketing do Vasco agiu rápido na época e postou vídeo em que mostrava uma camisa que seria enviada ao piloto. Na entrevista, Verstappen responde se recebeu a camisa e discorre sobre o clube carioca.

TODO MUNDO É VASCO. ???????????? O @Max33Verstappen ganhará um presente especial… ????#VascoDaGama pic.twitter.com/0ACZhW1TcS — Vasco da Gama (@VascodaGama) November 14, 2023

Para contexto: Verstappen namora Kelly Piquet, filha de Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1, e vascaíno ilustre. Segundo o atual tricampeão, o sogro foi responsável por “levá-lo” ao Cruz-Maltino.

“Sim, eu recebi ela (a camisa do Vasco). É muito engraçado. Claro, a família Piquet é muito grande, e tem muita gente que ama futebol. A gente estava conversando… tinha gente que torcia para um time, e outros para outro time. Basicamente, em uma noite inventamos que eu tinha que torcer pro Vasco. Eu pensei: “Ok. Para mim está tudo bem”. Eu vou torcer para eles agora, porque eu amo ver futebol do mundo todo. Eu falei disso e a coisa saiu de controle. As pessoas agora pensam que eu sou tipo um super fã do Vasco, mas não tem problema”, revelou.

Craque reconhece craque. O atual tricampeão e detentor de 57 vitórias (número superior a Ayrton Senna, por exemplo), Max afirma que conhece Dimitri Payet, camisa 10 do Vasco. Em breves palavras, ele fala que o francês é “incrível”.

“Ele veio do (Olympique de) Marseille. Ele é um jogador incrível. Com certeza ele faz muita diferença”, encerrou.

