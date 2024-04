Palmeiras x América-MG (feminino): onde assistir e escalações

Embalado após vencer o Avaí Kindermann por 4 a 0, o Palmeiras recebe o América-MG nesta sexta-feira (19), pela sexta rodada do Brasileiro Feminino. A partida será no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí-SP, às 20h. Essa, aliás vai ser a primeira vez na história em que Verdão e Coelho se enfrentam na categoria.

Onde assistir

O Canal Goat, no YouTube, transmite a partida.

Como chegam Palmeiras e América-MG

O Palmeiras é o quinto colocado da competição, com 10 pontos (três vitórias, um empate e uma derrota). Aliás, com 11 gols marcados, o time paulista tem um dos melhores ataques da competição. Além disso, conta com uma das artilheiras. Empatada com Cristiane, do Flamengo, a palmeirense Amanda Gutierres já marcou cinco vezes no Brasileirão.

O Coelho, aliás, com a mesma pontuação do Verdão, está na quarta posição. A equipe vem fazendo bonito, e vem de uma vitória por 6 a 0 diante do Atlético. Ou seja, a expectativa pela equipe mineira é em busca de mais um bom desempenho diante de um gigante do futebol nacional.

PALMEIRAS X AMÉRICA-MG

6ª rodada do Brasileirão feminino

Data e horário: 19/4/2024, 20h (de Brasília)

Local: Estádio Jayme Cintra, Jundiaí-SP

Palmeiras: Natascha; Poliana, Bruna Calderan, Pati Maldaner e Juliete; Bianca Gomes (Tainá Maranhão), Brena, Isadora Amaral e Ingryd (Lais Estevam); Amanda Gutierrez e Letícia Ferreira. Técnica: Camilla Orlando.

América-MG: Taina; Ilana Mendonça, Karol Arcanjo (Ana Clara), Maiara e Hingredy; Sassá, Iara (Valéria Lima), Mariana e Soraya (Thainá); Radija (Lilian) e Gadu. Técnico: Jorge Victor.

