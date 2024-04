Ex-Flamengo e Cruzeiro, Lincoln assina com clube austríaco

Lincoln, à esquerda, com a camisa do SCR Altach - (crédito: Foto: Divulgação / SCRA)

O atacante Lincoln, revelado pelo Flamengo e com passagem pelo Cruzeiro, foi anunciado pelo SCRA Altach, da Áustria, nesta quinta-feira (18). O brasileiro, assinou contrato de dois anos com opção de mais um com o clube.

“Estou pronto para começar com o SCRA Altach. Depois de um ano passado pessoalmente difícil, estou extremamente feliz por retornar ao campo e muito grato pela SCRA ter me dado esta oportunidade. Nos últimos dias consegui conhecer mais do clube e dos funcionários. Mal posso esperar para conhecer os torcedores na Arena CASHPOINT”, disse Lincoln ao site do Altach.

Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2019 pelo Flamengo, Lincoln foi jogar no Vissel Kobe, do Japão, em 2021 (jogando ao lado de Iniesta). Neste período, jogou por empréstimo no Cruzeiro. Aos 23 anos, ele acumula passagens na Seleção Brasileira de base, nas categorias sub-15, 17 e 20.

