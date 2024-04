Hugo Moura é inscrito e já pode estrear pelo Vasco

Boa notícia na Colina. O volante Hugo Moura, novo reforço do Vasco, teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quinta-feira (18).

Com isso, o jogador já está apto a ficar à disposição do técnico Ramón Díaz. A tendência é que ele surja entre os relacionados para o duelo deste sábado (20), contra o Fluminense, no Maracanã, pela terceira rodada do Brasileirão.

LEIA MAIS: Hugo Moura dá recado à torcida do Vasco; saiba o número que ele vestirá

Dessa forma, o treinador argentino ganha um reforço no meio-campo, posição carente desde as lesões de Jair e Paulinho. Ambos sofreram rompimento do LCA (ligamento cruzado anterior) e desfalcam o Vasco por quase toda a temporada.

Décima contratação do time na temporada 2024, ele se junta a outras opções para as posições de volante/meia central, como Zé Gabriel, Juan Sforza, Mateus Carvalho, Pablo Galdames e Bruno Praxedes. Patrick de Lucca, JP e Lucas Eduardo também atuam na função, mesmo que com menos frequência.

A estreia de Hugo Moura pode acontecer já neste sábado, no clássico contra o Fluminense. Será a terceira rodada do Vasco no Campeonato Brasileiro. A equipe estreou com vitória sobre o Grêmio, mas sucumbiu diante do Red Bull Bragantino, na última quarta-feira (17).

O volante assinou contrato por empréstimo e é proveniente do Athletico, voltando ao Rio de Janeiro após duas temporadas e meia no Furacão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.