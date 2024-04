Palmeiras acerta empréstimo de Breno Lopes ao Fortaleza

O Palmeiras acertou nesta quinta-feira (18), o empréstimo do atacante Breno Lopes ao Fortaleza. O jogador, que não vinha tendo espaço no elenco alviverde, acabou repassado ao Tricolor, em operação que deve ser concluída oficialmente até esta sexta-feira. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘ge’.

Embora o Fortaleza ainda não tenha anunciado oficialmente a contratação de Breno Lopes, o jogador já aparece no sistema da CBF vestindo a camisa tricolor. Ele chegou a receber uma sondagem do Santos, já que não vem atuando com frequência pelo próprio Palmeiras, mas a proposta do Fortaleza foi mais vantajosa. Assim, o jogador será uma das últimas novidades da janela de transferências do começo do Brasileirão, que se esgota justamente nesta sexta.

Contratado pelo Palmeiras em 2020, o jogador é um nome histórico, tendo feito o gol do título da Libertadores daquele ano, em cima do Santos. Mas, nos últimos tempos, acabou perdendo espaço e sendo contestado pela torcida. Neste ano, marcou apenas um gol nos oito jogos que disputou pela equipe.

Seu contrato com o Palmeiras vai até dezembro de 2025. Pelo clube, ele disputou 167 jogos e marcou 25 gols. Agora, no Fortaleza, a expectativa é de que ganhe mais espaço na equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda. O Leão do Pici entra em campo na semifinal da Copa do Nordeste, neste domingo, contra o Altos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.