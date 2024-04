Santos estuda mandar um jogo da Série B no Maracanã

A diretoria do Santos estuda a possibilidade de mandar pelo menos um jogo da Série B do Campeonato Brasileiro no Maracanã. A ideia é levar um grande público para um jogo do Peixe durante a competição. Entretanto, isto só poderá acontecer a partir da 15ª rodada, quando termina a punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O Maracanã surge como uma opção para o Santos por conta da falta de estádios livres na capital paulista. Anteriormente, a diretoria já tinha traçado uma ideia de mandar sete jogos em São Paulo. Mas a falta de disponibilidade de estádios, em meio à disputa do Brasileirão da Série A, da Copa do Brasil e da Libertadores, deve tornar esta busca inviável. Assim, o Rio de Janeiro se torna uma opção para o clube.

Além do Maracanã, o Santos também estuda a chance de levar uma partida para o Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. De toda forma, o Maracanã, pela maior proximidade, é aventado como uma eventual sede para uma das partidas. Além disso, a capacidade de cerca de 70 mil pessoas também conta positivamente na análise.

O estádio tem grande significado histórico para o Santos. Afinal, foi lá que o clube disputou duas finais de Mundial de Clubes, vencendo ambas: em 1962, derrotou o Benfica e, no ano seguinte, o Milan. A última final disputada no local, entretanto, não foi feliz: em 2020, o Palmeiras venceu o Peixe por 1 a 0 e se sagrando campeão da Libertadores.

