Grêmio vence nos acréscimos e divide a liderança do Brasileirão Sub-20

O Grêmio segue com 100% de aproveitamento no Brasileirão Sub-20 e aparece na liderança ao lado do Palmeiras. Nesta quinta-feira (18), no CT Hélio Dourado, o time gaúcho derrotou o América-MG por 2 a 1, de virada, pela terceira rodada.

A equipe mineira abriu o placar aos 28 minutos no primeiro tempo, quando Karlos Samuel completou excelente cruzamento de Jhonnatan. Mas Guga, aos 44, deicxou tudo igual de cabeça após assistência de Igor.

No retorno do intervalo, o Tricolor pressionou o Coelho de olho na virada que só veio nos acréscimos. Aos 46, Artur Júnior pegou rebote do goleiro após arremate de Vini Ferraz e mandou para a rede.

Com o resultado, o Grêmio chega aos mesmos nove pontos do Palmeiras, na dianteira da tabela. Ambos têm o saldo de quatro gols, mas o Verdão soma um gol a mais (7 a 6). O América-MG, por outro lado, conhece sua primeira derrota e estaciona em quatro pontos, em 11º lugar. Palmeiras e Grêmio voltam a campo na semana que vem, pela quarta rodada. O América mandará clássico com o Atlético na quarta-feira, às 15h. No dia seguinte, no mesmo horário, o Tricolor Gaúcho enfrenta o Atlético-GO, fora de casa.