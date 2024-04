Maracanã: Vasco pede eliminação da dupla Fla-Flu na licitação; entenda

O “Consórcio Maracanã para Todos”, formado por Vasco e WTorre, entrou com recurso no processo de licitação do estádio carioca. Segundo o “ge”, a dupla alega irregularidades no processo pela administração, além de benefícios a Flamengo e Fluminense.

Rubro-Negros e Tricolores competem juntos pelo estádio com o “Consócio Fla-Flu” e estão em vantagem na disputa. Afinal, recentemente, o Governo do Estado do Rio de Janeiro apresentou os documentos da segunda fase. Dessa forma, a dupla ficou em primeiro. O Vasco, contudo, alega que não houve descrição de atividades básicas, responsabilidades, rotinas de operação e quantitativas pedidos na proposta técnica entregue ao Governo e pede a eliminação de Flamengo e Fluminense.