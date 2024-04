Moscardo já tem data para voltar a treinar pelo Corinthians

Em meio a más notícias no Corinthians, como a lesão do volante Maycon, que deverá tirá-lo do restante da temporada, o clube recebeu uma informação mais feliz nesta quinta-feira (18). O também volante Gabriel Moscardo já está recuperado de lesão e ficará disponível a partir do próximo dia 29.

Emprestado pelo Paris Saint-Germain até junho, ele passou por exames de médicos do clube francês, que atestaram a recuperação do jogador. Ele passou a última semana no Qatar, realizando exames após a detecção de uma lesão no pé esquerdo. Depois do tratamento, ele já está melhor fisicamente poderá voltar a treinar.

Foi justamente esta lesão, em janeiro, que fez com que o Paris Saint-Germain decidisse emprestar Moscardo ao Corinthians. O Timão conseguiu vendê-lo na virada do ano, mas sua condição física adiou a apresentação na França. Dessa forma, o clube parisiense aceitou emprestaá-lo de volta ao Timão para que ele pudesse se recuperar fisicamente.

Embora ainda não esteja inscrito em nenhuma competição (Brasileirão ou Sul-Americana), Moscardo vive a expectativa de voltar a atuar pelo Corinthians. Seu último jogo foi em 2 de dezembro pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.