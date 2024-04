Tchê Tchê diz que vitória afasta imediatismo por resultados

Vitória do Botafogo dá respiroao trabalho Artur Jorge no cargo após a derrota na estreia do Brasileiro - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo venceu o Atlético-GO por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (18), no Estádio Nilton Santos. Desse modo, conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, após estrear com derrota diante do Cruzeiro, domingo (14). Após a partida, o meio campista Tchê Tchê, um dos destaques da partida, disse que o resultado positivo dá tranquilidade para o prosseguimento do trabalho do técnico Artur Jorge.

“A vitória é importante porque sabemos que a avaliação é sempre pelo resultado. Não adianta ter ideologia se não vierem os três pontos. Há pouca paciência e muito imediatismo. Hoje era necessário necessario vencer, bonito ou feio. É uma longa jornada, mandaremos muitos jogos aqui e essa vitória ajuda a torcida a estar do nosso lado como foi ano passado”, analisou.

Tchê Tchê vê méritos no Atlético-GO

Extenuado, o jogador reconheceu a dificuldade da partida. Após um primeiro em que o Botafogo conseguiu controlar bem o adversário, o time sofreu para segurar o resultado no fim do jogo. Em busca do ampate, o Atlético-GO ensaiou uma pressão, mas o gol não saiu.

“O cansaço inegavelmente é fruto do esforço e do trabalho. Primordialmente soubemos sofrer e foi muito importante não levar gol. Isso dá confiança ao sistema defensivo. Em suma, é fundamental vencer em casa. Espero que possamos apresentar um melhor futebol e mais convincente.

Com o resultado, o Botafogo encerrou um jejum iniciado em 18 outubro do ano passado, quando conquistara a última vitória no Campeonato Brasileiro. À ocasião, derrotou o América-MG, fora de casa. Desde então, foram 11 rodadas na competição em 2023 e mais a primeira de 2024 sem um triunfo sequer.

