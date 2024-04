Textor come churasquinho com cerveja antes do jogo do Botafogo

John Textor, proprietário da SAF do Botafogo, marcou presença no tradicional encontro dos torcedores do clube nos arredores do Estádio Nilton Santos antes da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, na noite desta quinta-feira (18/4), pela segunda rodada do Brasileirão-2024.

Textor visitou a “Barraca do Família”, situada na Rua Henrique Scheid 41, próxima ao acesso ao Setor Norte e aos dois estacionamentos do estádio alvinegro. Acompanhado por amigos, o empresário norte-americano saboreou um espetinho de churrasco e tomou uma latão de cerveja.

QUE RESENHA! Textor comendo churrasquinho nos arredores do estádio Nilton Santos!#botafogo #bfr #textor pic.twitter.com/xGIKnkQD4v — BTB SPORTS (@BTBSPORTSOFICI) April 18, 2024

“Ele ficou por aqui cerca de 20 minutos com os amigos. Comeu churrasco, tomou cerveja e brincou conosco. Também disse que voltaria aqui e nos presentearia. Vamos aguardar!”, relatou Jaqueline ao site FogãoNET.

As imagens de Textor no “encontro pré-jogo” rapidamente se espalharam pelas redes sociais. Muitos torcedores do Botafogo também aproveitaram a oportunidade para tirar fotos com o investidor do clube.

