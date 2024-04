Luis Zubeldía é o novo técnico do São Paulo

Zubeldía é o novo técnico do São Paulo - (crédito: Foto: Rodrigo Buendia/AFP via Getty Images)

O São Paulo tem um novo treinador: Luis Zubeldía. O técnico ex-LDU estava desempregado desde que deixou o clube equatoriano e deve chegar ao Brasil neste sábado (20), para assinar contrato. Ele chega para substituir Thiago Carpini, demitido na quinta-feira (18), após a derrota para o Flamengo por 2 a 1, no Campeonato Brasileiro. O anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias.

Zubeldía está disponível no mercado desde que saiu da LDU na temporada passada. Ele estava no clube equatoriano desde 2022 e tem uma conquista de Copa Sul-Americana, cuja campanha teve, inclusive, triunfo sobre o São Paulo, nos pênaltis. Na final, sua equipe bateu outro time brasileiro, o Fortaleza.

Além disso, o comandante de 43 anos acumula trabalhos pelo Lanús (ARG), Barcelona-EQU, Racing-ARG, Santos Laguna-MEX, Independiente Medellín (COL), Alavés (ESP) e Cerro Porteño (PAR).

Contudo, Luis Zubeldía já tem um nome bem conhecido entre a torcida são-paulina. Ele negociou com o clube em janeiro, quando Dorival Júnior deixou o São Paulo rumo à Seleção Brasileira. Contudo, o treinador argentino exigia que o Tricolor primeiro apresentasse uma proposta para depois sentar para negociar, o que gerou um mal-estar. Agora, o comandante topou seguir o processo.

Apesar de já ter um acordo com o argentino, ele não deve comandar o São Paulo no próximo compromisso da equipe. O Tricolor encara o Atlético-GO neste domingo (21), às 18h30, fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O time terá Milton Cruz na beira do campo, enquanto Zubeldía termina os últimos trâmites burocráticos para ser o novo comandante no MorumBIS.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.