Palmeiras recebe contatos de duas casas de apostas para patrocínio máster

Em meio a transições, o Palmeiras recebeu contatos de duas casas de apostas que desejam ser a nova patrocinadora máster do clube. A concorrência pelo espaço será aberto em 2025, quando o contrato com a Crefisa se encerrar. De acordo com o ”ge”, as empresas interessadas são a Esportes da Sorte e a Pixbet.

O contrato da Crefisa com o Palmeiras vai até o final do ano, quando também se encerra o mandato de Leila Pereira como presidente do clube. A empresária também é a dona das atuais patrocinadoras e já avisou que pretende resolver este tema até o começo do segundo semestre de 2024.

Leila vai concorrer a reeleição no Alviverde, mas isto não significa que a Crefisa vai permanecer no Palmeiras. A empresária já afirmou que pode manter sua empresa no clube, mesmo que não seja mais a presidente. Ou até mesmo trocar de patrocinadora máster se permanecer como mandatária.

A Esportes da Sorte chegou ao Palmeiras neste ano e patrocina o uniforme do time feminino, pagando R$ 18,5 milhões por ano. A marca entende que este acordo, anunciado em janeiro, é a primeira etapa de uma parceria que deseja aprofundar com o time masculino também.

Por outro lado, a Pixbet era a patrocinadora máster do Corinthians até o fim do ano passado e agora estampa a área mais nobre do uniforme do Flamengo. A casa de apostas paga ao time rubro-negro R$ 85 milhões por temporada.

Por fim, a Crefisa rende R$ 81 milhões fixos por temporada ao Palmeiras, podendo chegar a R$120 milhões em bônus por conquistas na temporada.

Torcida do Palmeiras questiona Crefisa

Em contrapartida, a torcida palestrina vem questionando a manutenção de valores da Crefisa, enquanto clubes rivais conseguiram acordos melhores recentemente. Leila Pereira já disse que não vai entrar em guerra para aumentar as cifras do patrocínio máster. Além disso, ela já afirmou que não vai participar de nenhum debate sobre o assunto e que a próxima patrocinadora será decidia pelo Conselho de Orientação e Fiscalização do Verdão.

Nos últimos meses, o Palmeiras fechou acordos importantes como placas de publicidade nos jogos em que for mandante, por R$ 315 milhões pelos próximos cinco anos, além dos direitos de transmissão no mesmo período. Além disso, acertou a renovação com a Puma para seguir sendo sua fornecedora de material esportiva nas próximas temporadas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.