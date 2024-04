Santos negocia a contratação de Henrique Dourado

O Santos negocia a contratação do centroavante Henrique Dourado. O jogador está livre no mercado após disputar o Campeonato Paulista com a Portuguesa e é visto com bons olhos pela diretoria para reforçar o elenco na disputa da Série B. O Peixe tenta acelerar o acerto, já que é preciso ser feito até o fim da tarde desta sexta-feira (19), quando se encerra a janela de transferência nacional.

O nome de Dourado virou opção no CT Rei Pelé ao longo dos últimos dias e conta com o aval da comissão técnica. O Santos monitorava o mercado atrás de mais um centroavante, já que tem apenas um jogador para o setor. Afinal, Fábio Carille conta apenas com Furch para a função. A outra alternativa era Morelos, mas ele não faz mais parte dos planos da comissão técnica.

Aos 34 anos, Henrique Dourado chegaria para ser um dos nomes mais experientes do elenco. O jogador tem passagens por Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Palmeiras, Chapecoense e Portuguesa. Fora do país, jogou em Portugal e na China.

Apesar de não estar mais no auge, Henrique Dourado agrada a diretoria santista por ter as mesmas características de Furch. Principalmente nas bolas aéreas, onde o Peixe vem se mostrando muito forte na temporada. Para fechar com o centroavante, o Santos corre contra o tempo. Isto porque o contrato precisa ser assinado e registrado na CBF até o fim do dia.

