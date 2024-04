Lesão de Maycon pode acelerar renovação de Paulinho com o Corinthians

A lesão de Maycon, nos últimos dias, fará com que o Corinthians repense boa parte de seu planejamento na temporada. Contudo, isto também pode impactar no futuro de Paulinho. Com contrato apenas até o final de junho, o volante pode ter seu vínculo estendido após a contusão do companheiro de equipe.

Maycon teve diagnosticada uma lesão de ligamento cruzado anterior do joelho direito nesta quinta-feira (18) e não deve mais atuar em 2024. Ele se machucou na derrota do Timão para o Juventude, nesta quarta (17), no Alfredo Jaconi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Com chance remota de buscar reforços até esta sexta-feira, data limite de negociações envolvendo jogadores que atuaram em estaduais, Paulinho deve começar a ganhar mais chances no time titular. O veterano tem sondagens de equipe do exterior, mas prioriza a permanência no Timão.

Na visão de António Oliveira, Paulinho reúne as mesmas características de Maycon, mas é tratado mais como meia do que segundo volante. A permanência do veterano é uma forma de minimizar a perda do titular. Para a posição o treinador ainda tem Vera e Bidon como opções. O argentino deve começar a ganhar sequência neste primeiro momento, mas mudanças na equipe não são descartadas.

Gabriel Moscardo também pode ser opção no Corinthians

Outro nome que pode receber oportunidades é Moscardo. Negociado com o PSG, da França, e com contrato de empréstimo apenas até o fim de junho, o volante voltou a treinar com os companheiros e também pode ser uma opção. A utilização do jogador é uma forma de preencher uma lacuna enquanto a janela de transferência não abre novamente.

Aliás, a janela para a contratação de jogadores reabre em 10 de julho e será fechada em 2 de setembro. O Corinthians deve ir atrás, então, de reforços para o meio de campo.

