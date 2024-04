Corinthians sonha com Hernani e ‘cereja do bolo’ no meio do ano

O Corinthians não vai fazer mais nenhuma contratação até o final desta janela doméstica, que se encerra nesta sexta-feira (19). Contudo, o clube não deixa de pensar em reforços para o segundo semestre. Um dos principais alvos do Timão para a temporada é o volante Hernani, que hoje defende o Parma, da Itália.

A cúpula corintiana entende que, com encerramento da Série B italiana, o Parma pode facilitar a saída de Hernani, que tem contrato até o meio de 2025. O interesse pelo jogador é antigo, e o próprio atleta já manifestou interesse de defender o Timão. O ”namoro” esquentou após a lesão de Maycon, que não deve mais jogar em 2024. Assim, o Corinthians vê o volante como o substituto ideal para o antigo titular.

O Alvinegro conta com Vera e Bidon para substituir Maycon neste momento. O veterano Paulinho também aparece na relação, mas ele tem contrato até o final de junho e ainda não sabe se vai permanecer no Parque São Jorge.

Hernani é natural de São Gonçalo do Sapucaí, município de Minas Gerais. Mas foi revelado pelo Athletico-PR em 2013. Ainda nas divisões de base do Furacão, onde se destacava, foi campeão da América pela Seleção Brasileira sub-17. Com passagens por Saint-Étienne, da França, e Zenit, da Rússia, o volante está há seis temporadas no futebol da Europa. Além do Parma, ele também tem passagem pelo Genoa, na Itália.

Corinthians também quer a ”cereja do bolo”

Além disso, o Timão também sonha com uma contratação de impacto, que seja a ”cereja do bolo” para o ano. A posição preferencial para receber esse reforço de peso é o ataque, mais especificamente as pontas. No momento António Oliveira vem utilizando Wesley e Romero, mas gostaria de um atleta de renome para o setor.

Contudo, o grande objetivo do clube agora é conseguir novas receitas, especialmente com patrocínios, para viabilizar novas contratações. A intenção é arrecadar dinheiro suficiente para fazer uma janela de transferência forte no meio do ano.

