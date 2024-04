Patrick de Lucca, do Vasco, acerta com o Ceará

Patrick de Lucca (esq.) comemora gol do Vasco com assistência sua, pelo Carioca - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O meia Patrick de Lucca está de saída do Vasco. Ele está acertando sua ida para o Ceará, que disputará a Série B do Brasileirão em 2024. Sem espaço no elenco principal, o jogador será emprestado com contrato até o fim da temporada.

A informação é do “NewsColina” e confirmada pelo Jogada10. De Lucca, de 24 anos, chegou ao Cruz-Maltino em janeiro de 2023, assinando sem custos após deixar o Bahia, clube que defendeu por três temporadas. Após apenas quatro jogos pelo Vasco, porém, sofreu lesão séria no joelho e ficou fora do restante do ano. Ele teve uma ruptura do ligamento cruzado, ficando nove meses afastado dos gramados.

Nesta temporada, serviu para o “time B”, que ficou no Rio de Janeiro para as rodadas iniciais do Campeonato Carioca enquanto a equipe principal fazia pré-temporada no Uruguai. De Lucca não só vestiu a 10, como teve boas atuações.

Nos três primeiros jogos, onde foi titular, anotou três assistências. Depois, entrou em apenas uma partida – diante da Portuguesa, pela 11ª e última rodada da Taça Guanabara. Posteriormente, porém, constou entre os relacionados em algumas partidas, mas sem entrar em campo.

O jogador de 24 anos surgiu no Palmeiras, em 2019, mas nunca chegou a estrear profissionalmente pelo clube alviverde. Sem espaço, foi para o Bahia, onde virou titular em 2021. Foram mais de 100 jogos pelo Esquadrão antes de chegar ao Vasco.

