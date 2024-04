Vereador de SP acusa Marcelinho Carioca de extorsão de R$ 300 mil

O ex-jogador Marcelinho Carioca está envolvido em nova polêmica. O vereador Marlon Luz (MDB-SP) acusa o ex-Corinthians de extorsão. O “Uol” foi o primeiro a informar.

Inicialmente, o parlamentar Marlon do Uber disse que recebeu uma notificação extrajudicial cobrando indenização de R$ 300 mil por utilização de uma foto que aparecia o ídolo do Corinthians. Depois, com o processo na Justiça, Marcelinho cobra R$ 20 mil.

Em contato com o “Uol”, o vereador explica a situação por meio de nota enviada por sua assessoria de imprensa.

“É evidente que esta tentativa de obtenção de uma grande soma em dinheiro é um claro caso de extorsão e será levada à Justiça de forma separada do processo em trâmite, nas esferas cível e criminal”, disse o vereador.

Defesa preparada contra Marcelinho Carioca

A defesa de Marlon, aliás, disse que a defesa está preparada.

“A demanda por uma indenização de R$ 300 mil é completamente absurda e desproporcional. Estamos preparados para contestar essa reivindicação na Justiça e demonstrar a falta de fundamentos da ação”, acrescentou.

A defesa de Marcelinho Carioca, aliás, confirmou que o valor é de R$ 20 mil. O ex-jogador, afinal, ameaçou processar o vereador e o colunista Diego Garcia, do “Uol”, por calúnia sobre a declaração do valor de R$ 300 mil.

O caso teve início em março, quando Marcelinho tomou conhecimento que Marlon estaria utilizando sua imagem de modo indevido. Após isso, o ex-atleta notificou o parlamentar, que não parou de usar a imagem. Após isso iniciou a ação judicial.

Marlon, aliás, esclareceu que o processo é “infundado” e que as “imagens de Marcelinho Carioca foram capturadas durante uma solenidade oficial e publicadas com total consentimento de todas as partes envolvidas. As alegações de que essas imagens foram usadas comercialmente são totalmente mentirosas e não possuem suporte em nenhuma evidência factual”.

