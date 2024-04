Petterson, atacante do Flamengo, está perto de fechar com time da Série B

Petterson com a camisa do Athletico - (crédito: Foto: José Tramontin/Athletico)

Petterson, atacante do Flamengo que está emprestado ao Athletico, pode ser o novo reforço do Avaí. Afinal, o jogador, afastado pelo clube paranaense por conta de ato de indisciplina, foi liberado para abrir negociações com o Leão da Ilha, que disputa a Série B neste ano.

Com o interesse do Avaí em contar com o atleta, o Athletico não se opôs. As partes, dessa forma, correm contra o tempo para oficializar o negócio. Afinal, o prazo para inscrições de novos jogadores se encerra nesta sexta-feira.

Petterson está afastado das atividades do Furacão desde fevereiro. Mesmo com a mudança de treinador, na chegada de Cuca, o atacante seguiu afastado, já que essa foi uma decisão da diretoria paranaense. Em resumo, ele disputou apenas uma partida no Athletico.

Contrato com o Flamengo

Garoto do Ninho, Petterson já esteve na mira do Barcelona, mas o negócio não aconteceu. No Flamengo, ele tem contrato até dezembro de 2026, com multa de 100 milhões de euros (cerca de R$ 582 milhões).

