Landim sai em defesa de Tite e provoca Palmeiras: ‘com a gente vão querer jogar no sintético’

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, saiu em defesa do técnico Tite sobre uma afirmação do treinador a respeito de priorização de campeonatos. O mandatário rubro-negro, em um evento no museu do clube, na Gávea, na noite de quinta-feira (18), explicou como o time carioca tem que administrar os jogos.

“Vamos ter que subir para 4 mil metros de altitude para jogar na Bolívia três dias depois. Então, cara, você tem que fazer escolhas e tem que ir usando o teu plantel, ir administrando o plantel. No fundo, o que eu acho que o Tite quis dizer ali, e que para mim é óbvio, é que nós vamos ter que administrar, vamos dizer assim, a escalação dos jogadores de acordo com os campeonatos. E tentando priorizar alguma coisa”, disse Landim, em vídeo publicado pelo jornalista Gabriel Reis.

Logo após essa fala, Rodolfo Landim também aproveitou para dar uma alfinetada no Palmeiras, próximo adversário do Flamengo, no domingo. As equipes se enfrentam no Allianz Parque, que conta com gramado sintético. Dessa forma, o presidente chamou a atenção para a última partida do time paulista, derrota para o Internacional em Barueri, em estádio que conta com grama natural.

“Então é o seguinte: vou ter um jogo aqui, esse jogo não é tão ruim, não é tão difícil, mas o próximo já é num gramado duro. Será que compensa eu botar ele para jogar aqui ou resguardar um pouco mais para botar contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras, num gramado sintético? Porque o Palmeiras jogou ontem (quarta) e perdeu, mas perdeu em Barueri, não perdeu no gramado sintético. Com a gente eles vão querer jogar lá no gramado sintético, né? (Risos) A gente sabe que tem uma desvantagem”, disparou.

Parte da arquibancada interditada

Aliás, é importante ressaltar que parte da arquibancada do estádio palmeirense está fechada por conta de um show que acontecerá no local na véspera do confronto.

Diretoria do Flamengo é contrária a gramados sintéticos

Com a discussão acerca das gramas sintéticas, já implementadas por grandes clubes no futebol brasileiro, divide opiniões. Nelas, o principal ponto é o risco maior de contusões. A diretoria do Flamengo, neste caso, sempre demonstrou o seu descontentamento com esse tipo de gramado, o sintético.

