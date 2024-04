Fluminense e Botafogo no Brasileirão Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense e Botafogo vivem momentos similares na temporada e agora estão próximos de medir forças no Brasileirão Feminino. Afinal, os times se enfrentam neste sábado (20/04), às 15 (de Brasília), no CT de Xerém, pela sexta rodada do campeonato.

Fluminense e Botafogo não vivem um momento na competição. Afinal, os times venceram apenas um jogo e estão bem próximos da zona de rebaixamento. Portanto, um triunfo no clássico será imprescindível para as pretensões de ambos os lados.

Onde assistir

TV Brasil (canal aberto) e GOAT (Youtube) transmitem o clássico entre Fluminense e Botafogo.

Como chega o Fluminense

Após perder para Grêmio, São Paulo e Ferroviárias nas últimas rodadas do campeonato, as Meninas de Xerém chegam abaladas para disputa do clássico. O Hoffmann Túlio, dessa forma, pretende ir com força máxima em campo. A esperança de gols está em Carla Nunes e Mileninha, dupla de ataque tricolor. No entanto, vale ficar de olho em Lurdinha. A atacante é reserva, mas fez gol no último jogo e pode ser um trunfo importante no segundo tempo.

Como chega o Botafogo

As Gloriosas não apresentaram uma boa atuação no último domingo (14/04) e foram goleadas pelo São Paulo na quinta rodada. No entanto, Jorge Barcellos vêm conseguindo montar sistemas sólidos como visitante. Afinal, as jogadoras alvinegras já conquistaram quatro pontos longe do Nilton Santos neste começo de competição. Aliás, é importante lembrar que Kewllen e Gabrielle vêm apresentando boas atuações nesta edição e devem iniciar como titulares em campo.

FLUMINENSE X SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro feminino – 6ª rodada

Data e horário: 20/04/2024, às 15h (de Brasília)

Local: CT de Xerém, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Amanda Peres; Karina, Bruna Cotrim, Gislane e Débora Sorriso; Claudinha, Camila Oliveira e Camila Pini; Kamila Sotero, Mileninha e Carla Nunes. Técnico: Hoffmann Túlio.

BOTAFOGO: Michelle; Barbara Santos, Káren, Natalie e Chaiane; Jordana, Driele e Mayara Vaz; Duda Basílio, Kélen Bender e Nathane Fabem. Técnico: Jorge Barcellos.

Árbitro: Francielly Fernanda Lima de Castro (MG)

Assistentes: Beatriz Geraldini de Sousa (RJ) e Karolaynne Martins Garcia (RJ)

