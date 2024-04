Real Brasília x São Paulo (feminino): onde assistir e escalações

O São Paulo encara o Real Brasília, neste sábado (20), às 15h, no estádio Defelê, no Distrito Federal, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O Tricolor Paulista tenta manter o bom momento. Afinal, é o vice-líder da competição com 11 pontos e segue sua caça ao líder Corinthians. Por outro lado, o time do centro-oeste está na nona colocação. Mas vale ressaltar que não perde a três partidas.

Onde assistir

A partida terá transmissão do canal Goat, no Youtube.

Como chega o Real Brasília

A equipe do centro-oeste apesar da colocação na tabela, não sabe o que é derrota a três jogos. Afinal, o Real Brasília vem de dois empates contra o Cruzeiro e o Botafogo, além de uma vitória por 1 a 0 contra o Avaí Kindermann. Sua última derrota aconteceu no dia 19 de março, contra a Ferroviária, justamente em seus domínios. Para o confronto, a expectativa também é que o time melhore seu desempenho ofensivo. Afinal, em cinco jogos, são apenas três gols marcados.

Como chega o São Paulo

Em contrapartida, o Tricolor Paulista vive um grande momento na competição. Uma das quatro equipes que ainda não perderam na competição, o São Paulo também vem de duas vitórias seguidas. Afinal, o time venceu o Botafogo por 3 a 0, em casa e também o Fluminense, por 2 a 0, como visitante. A esperança de gols fica por conta da dupla de ataque formada por Ariel e Mariana Santos, que tem três gols cada nesta edição de Brasileirão Feminino.

REAL BRASÍLIA X SÃO PAULO

6ª rodada do Brasileirão feminino

Data e horário: 20/4/2024, 15h (de Brasília)

Local: Estádio Defelê, no Distrito Federal (DF)

REAL BRASÍLIA: Dida; Maria Dias, Nayara, Luciana e Vivi Acosta; Keke, Petra e Gabi Hertas; Pity (Laine),Ju Oliveira e Lady Andrade. Técnica: Marcelo Caranhato.

SÃO PAULO: Carlinha; L. Alves, Kaká, Mimi e Bia Menezes; Robinha, Aline, Rafa Mineira; Dudinha, Mariana Santos e Ariel Godoi. Técnico: Thiago Viana.

Árbitra: Eliane Nogueira dos Santos (RR)

Auxiliares: Kinberlyn Morais Ramos (DF) e Anna Carolina Salles de Souza (DF)

