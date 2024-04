Felipe Anderson dá passe magistral em gol da Lazio; assista

Felipe Anderson iniciou jogada que terminou com o gol da Lazio contra o Genoa - (crédito: Reprodução )

Anunciado pelo Palmeiras nesta semana, o meia Felipe Anderson faz seus últimos jogos pela Lazio e ganha a atenção da torcida alviverde em sua reta final de passagem na Itália.

Nesta sexta-feira (19), em jogo contra o Genoa pelo campeonato italiano, o camisa 7 iniciou a jogada que terminou com o gol de Luiz Alberto. A Lazio ganhou por 1 a 0.

No lance, Felipe Anderson recebeu pelo lado direito de ataque e deu um passe de sinuca para Kamada, que cruzou rasteiro e Luis Alberto marcou.

Veja o lance:

Repercussão

Felipe Anderson tornou-se um dos assuntos mais comentados da internet, principalmente pelos torcedores do Palmeiras.

Devido a quantidade de postagens é possível ver que a ansiedade para ver o jogador sob o comando de Abel Ferreira é alta. Muitos o imaginam com Raphael Veiga e em ação no sistema ofensivo do Verdão.

Contratação

Felipe Anderson foi anunciado pelo Palmeiras e assinou contrato com a equipe paulista até dezembro de 2027. Inicialmente, a Juventus e a Lazio tentaram fechar um contrato, porém, sem sucesso.

Além da proximidade com a família e jogar no país natal, pesou na decisão uma convocação a Seleção Brasileira e a oportunidade de jogar o Mundial de Clubes da FIFA de 2025, torneio que o Palmeiras está classificado.

