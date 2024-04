Textor rasga elogios para Artur Jorge e mira título do Brasileirão: ‘Nós temos que lutar’

Na última quinta-feira (18/04), John Textor marcou presença no Nilton Santos e acompanhou ao jogo entre Botafogo e Atlético-GO. O empresário, dessa forma, concedeu uma entrevista antes do jogo e rasgou elogios para Artur Jorge, novo técnico do clube.

Chegada de Artur Jorge

“Estou muito feliz com treinador. É um homem que acompanhamos há bastante tempo, vem de uma escola muito boa do Braga, com Paulo Fonseca. É uma tentativa de continuar algumas coisas que tentamos construir com o Luís Castro. Vai levar tempo, ele está há apenas duas semanas, mas é um cara forte, inteligente, bom nos treinos, na comunicação com os jogadores. Estou muito animado em vê-lo crescendo nessa função. Ele vai ver grandes públicos nos próximos jogos, essa casa de amor que construímos, que vimos no ano passado”, disse John Textor para Botafogo TV.

Foco do Botafogo em 2024

Em seguida, John Textor fez uma previsão desta temporada e afirmou que os jogadores alvinegros vão brigar por títulos.

“É o primeiro jogo da nossa campanha em casa. É uma longa temporada. Não gostamos do início dela, mas é uma longa temporada. Eu ainda acho que um ano sem título é um ano ruim. Nós temos que lutar pelo campeonato todos os anos. Não é só pelo que aconteceu no ano passado, mas sobre construir algo para o futuro. Vamos enfrentar grandes times nesse ano, vamos estar mais fortes com o passar do ano e vamos brigar pelo campeonato e da Copa”, completou John Textor.

Com gol de Mateo Ponte no primeiro tempo, o Glorioso venceu o Atlético-GO por 1 a 0 e conquistou a primeira vitória no Brasileirão. Os jogadores alvinegros, dessa forma, agora entram em campo no próximo domingo (22/04), diante do Atlético-GO, às 18h30, no Nilton Santos, pela terceira rodada do campeonato.

