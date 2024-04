Santos x Paysandu: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos estreia na Série B neste sábado (20). O Peixe encara o Paysandu, às 16h30, na Vila Belmiro, pela primeira rodada da competição. O embate acontecerá com os portões fechados do Urbano Caldeira. Isso porque o time da Baixada Santista terá que cumprir uma punição nas primeiras partidas, por conta da confusão no duelo contra o Fortaleza, na última rodada do Brasileirão do ano passado, que culminou no rebaixamento do clube.

Onde assistir

A partida terá transmissão na Globo (apenas para Baixada Santista e Pará), em TV fechada no SporTV, e pelo pay-per-view no Premiere.

Como chega o Santos

Vice-campeão do Campeonato Paulista, o Peixe inicia o principal objetivo do ano que é retornar a elite do futebol brasileiro. Contudo, a equipe também entra como a grande favorita ao título da Série B. Para o primeiro embate na competição, o técnico Fábio Carille não terá nenhum reforço. Isso porque o Santos ainda não conseguiu se livrar oficialmente do transfer ban e ainda não conseguiu regularizar novos atletas. Além disso, o clube ainda tenta fechar outras contratações para o restante da temporada. Assim, o time deve ser muito parecido com as finais do Paulistão.

Como chega o Paysandu

Já o Paysandu anunciou nesta semana algumas contratações, como o goleiro Iago Hass e o meio-campista Wesley Fraga. Aliás, o time comandado pelo técnico Hélio dos Anjos venceu 12 dos 21 jogos na temporada e perdeu apenas dois. A sequência de invencibilidade dura sete partidas, sendo três vitórias e quatro empates neste período. Por fim, a grande esperança é no centroavante Nicolas, artilheiro da equipe e também do Campeonato Paraense.

SANTOS X PAYSANDU

Brasileirão Série B -2024 – Primeira rodada

Data e horário: 20/4/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Julio Furch. Técnico: Fábio Carille.

PAYSANDU: Matheus Nogueira; Edilson, Wanderson, Carlão e Bryan Borges (Kevyn); João Vieira, Val Soares (Gabriel Bispo) e Robinho; Edinho, Jean Dias e Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos.

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

