Manchester City x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

O sábado (20) é de decisão no futebol inglês. No Estádio Wembley, em Londres, Manchester City e Chelsea disputam a semifinal da Copa da Inglaterra a partir das 13h15 (de Brasília).

Onde assistir

O clássico inglês terá a transmissão da ESPN e do streaming Star+ a partir das 13h15 (de Brasília).

Como chega o Manchester City

Após ser eliminado da Champions League no meio de semana, o Manchester City tem o fator mental como o maior adversário. O técnico Pep Guardiola trabalha para reanimar o seu elenco e dar uma resposta no torneio nacional.

Na escalação, a dúvida fica em torno de Erling Haaland. O centroavante está com dores musculares e pode desfalcar o time. Além do artilheiro, o comandante pode rodar o elenco e deixar nomes como, por exemplo, De Bruyne e Bernardo Silva no banco.

Como chega o Chelsea

Diferente do adversário, o Chelsea desembarca no mítico Wembley com muita sede de vitória e o sonho de conquistar um título na temporada.

Como não poderia ser diferente, Cole Palmer é a principal esperança de gols dos Blues e está confirmado na equipe. Além do goleador, a base das últimas partidas será mantida para a semifinal.

Manchester City x Chelsea

Copa da Inglaterra – Semifinal

Data e horário: 20/4/2024, às 13h15 (de Brasília)

Local: Wembley, Londres (ING)

Manchester City: Ederson; Akanji, Stones e Ake; Lewis, Rodri e Doku; Matheus Nunes, Grealish, Foden e Haaland (Julián Álvarez). Técnico: Pep Guardiola.

Chelsea: Petrovic; Disasi, Chalobah, Thiago Silva e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández, Palmer, Gallagher e Sterling; Jackson. Técnico: Mauricio Pochettino.

Árbitro: A confirmar

VAR: A confirmar

