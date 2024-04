Botafogo corre contra o tempo para fechar com lateral do Grêmio

O Botafogo trabalha para anunciar a contratação do lateral-esquerdo Cuiabano, que pertence o Grêmio. O Alvinegro chegou a um acordo com o Imortal, mas precisa acelerar a assinatura do contrato. O “Canal do TF” deu a informação primeiramente.

O prazo é apertado, afinal a janela de transferências fecha nesta sexta-feira. Vale lembrar que este período para contratações ficou aberto apenas para atletas que jogaram os torneios estaduais no primeiro semestre. No meio do ano, outra janela de transferências será aberta. A expectativa é de que o Botafogo busque novos reforços, para outras posições também.

Atualmente, o elenco alvinegro conta com Hugo e Marçal para a posição. O primeiro vive altos e baixos, enquanto o segundo convive com lesões que atrapalham a sequência. A defesa botafoguense, aliás, é o setor que mais preocupa em 2024.

Revelado nas categorias de base do Grêmio, Cuiabano, de 21 anos, tem 18 partidas partidas como profissional no Tricolor, com dois gols marcados e uma assistência. O jogador briga por posição com Reinaldo e, nesta temporada, disputou apenas quatro jogos.

